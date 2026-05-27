Cerca de 370 escolares segovianos de 6º de Primaria obtienen el carné de 'Ciberexpert@' de la Policía Nacional

Entrega de los carnet de 'Ciberexpert@' a alumnos segovianos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 370 escolares de nueve colegios de Segovia han recibido su carnet de 'Ciberexpert@', tras la formación recibida por parte de agentes de la Policía Nacional.

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha presidido la entrega junto al comisario jefe principal de la Policía Nacional, Miguel Ángel Martínez; el director provincial de Educación, Diego del Pozo, y el vicepresidente de la Diputación Provincial, José María Bravo.

El programa 'Ciberexpert@' fue creado en 2016 por la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Comisaría General de la Policía Nacional con el respaldo de Telefónica. Su objetivo es formar a los alumnos en el uso seguro de internet y de las tecnologías de la información y la comunicación.

La iniciativa se integra en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, y su finalidad es doble: sensibilizar a los menores sobre los riesgos del uso de las TIC y proporcionarles herramientas para una navegación más segura.

Marian Rueda ha subrayado que "gracias a este programa de la Policía Nacional, los estudiantes, desde edades tempranas, pueden conocer los riesgos inherentes a las nuevas tecnologías, para que puedan utilizarlas de forma segura". La subdelegada ha destacado el valor preventivo de una iniciativa que llega a los escolares en un momento clave de su relación con los entornos digitales.

Para obtener el carné, los alumnos han tenido que superar un examen tras completar un itinerario formativo de nueve temas impartidos por agentes de la Policía Nacional.

El programa, que requiere un mínimo de cinco horas y un máximo de diez, incluye un apartado de cuestionarios de evaluación que se realiza diariamente tras la exposición de cada tema. Los contenidos abarcan materias como la identidad digital, la netiqueta, la gestión de la privacidad en redes sociales, la suplantación de identidad, el ciberacoso, el sexting, el grooming, las tecnoadicciones y los contenidos inadecuados, entre otros.

Los cerca de 370 alumnos certificados este año estudian en nueve centros de la ciudad: CEIP Eresma, CEIP Carlos de Lecea, CEIP San José, CEIP Agapito Marazuela, Madres Concepcionistas, Cooperativa Alcázar, Los Maristas, Claret y Nuestra Señora de la Fuencisla. El programa es impartido por el delegado de Participación Ciudadana acompañado por un profesor o tutor del centro, lo que garantiza la coordinación entre los agentes policiales y el personal educativo.

Esta fórmula de colaboración entre la Policía Nacional y los centros escolares constituye uno de los pilares del modelo, que combina la autoridad informativa de los agentes con el conocimiento del entorno escolar por parte del profesorado.

Desde su creación hace una década, el programa 'Ciberexpert@' ha ido ampliando su implantación en distintas provincias españolas.

Su extensión a nuevos centros en Segovia refleja una demanda creciente de formación en seguridad digital entre los menores, en un contexto en el que el acceso a dispositivos conectados a internet se produce a edades cada vez más tempranas. La certificación mediante carné otorga a los alumnos un reconocimiento formal de los conocimientos adquiridos y refuerza el carácter evaluable del proceso formativo.