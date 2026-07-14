Las cerezas de Caderechas protagonizan el fin de semana gastronómico en Burgos. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Burgos acogerá del 17 al 19 de julio una nueva edición de las jornadas gastronómicas 'Días de Cerezas', una iniciativa organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la sociedad promocional ProBurgos, y la marca de garantía Cereza del Valle de las Caderechas.

Durante la presentación del evento, los organizadores han destacado que esta cita responde al compromiso de Burgos como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de Gastronomía desde 2015. Según han explicado, este reconocimiento exige el desarrollo de proyectos anuales que dinamicen el sector, apoyen a los productores locales y consoliden la ciudad como un destino de referencia culinaria.

La presindenta de la Sociedad de Promoción, ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha avanzado que la programación de este año arrancará el viernes 17 de julio con la propuesta 'Bocados de Caderechas', en la que un total de 16 establecimientos hosteleros de la capital burgalesa ofrecerán pinchos y elaboraciones especiales con la cereza como ingrediente principal.

El sábado 18 de julio, el Mercado Sur acogerá el taller 'La cereza en la cocina', impartido por el cocinero José Luis García, 'Chelus'. Finalmente, el domingo 19 de julio la actividad se trasladará a la Plaza Mayor con la Fiesta Gastronómica de la Cereza, que contará con demostraciones de cocina en directo, actuaciones musicales y un mercado de venta directa.

UNA COSECHA "EXCEPCIONAL"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de las Caderechas, Juan José Gandía, ha detallado que el domingo participarán nueve productores en el mercado de la Plaza Mayor. Tras varias ediciones de carácter estrictamente promocional, la organización mantendrá la venta directa al público para satisfacer la demanda de los asistentes.

Respecto a la campaña agrícola de este 2026, Gandía ha calificado el año como "bueno", situándolo entre "los mejores de la última década" y con cifras que igualan o superan la excelente producción del año pasado. "No ha habido heladas y los árboles están en pleno apogeo", ha señalado, destacando que las lluvias de mayo favorecieron notablemente a los frutales. Asimismo, ha apuntado que la cosecha se ha adelantado unos diez días, por lo que prevén disponer de producto en el mercado hasta el 15 ó 20 de agosto.

Gandía ha remarcado que el microclima del valle, caracterizado por el contraste térmico de temperaturas que oscilan entre los 35 grados diurnos y los 13 nocturnos, es el factor clave que dota de una calidad diferencial a esta cereza.

PROPUESTAS VANGUARDISTAS

En el apartado hostelero, varios chefs locales han avanzado las propuestas que ofrecerán durante el fin de semana. Max Vázquez, del establecimiento 'Vinilo', ha explicado que presentará una propuesta conceptual junto al chef Nuño, donde jugarán con texturas, temperaturas y colores para "conocer la cereza a través de formatos inesperados", combinando un plato tradicional con un cóctel.

Por su parte, Jano Mori, de 'Sabores Peruanos Gourmet', ha señalado que su elaboración apostará por la fusión de dulce y salado mediante técnicas de cristalización y destilados para extraer la esencia más pura del fruto. Finalmente, la pastelera Elena Torrón, de 'Colofón Pastelería', cerrará el menú con una reinterpretación del clásico pastel Selva Negra que incorporará confitura y almíbar de cereza de Caderechas para resaltar la materia prima.