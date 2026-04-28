CESMCyL ve a Mónica García más "a bailar y a anunciar su candidatura" que a solucionar el conflicto: "Que dimita"

Médicos se concentran en el Clínico en una nueva jornada de huelga del colectivo médico. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León (CESM) ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por estar "más a bailar y a anunciar su candidatura a la Comunidad de Madrid" que a solucionar el "conflicto" con el colectivo, por lo que ha pedido su dimisión o que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cese y "asuma la negociación".

"Nos está fastidiando. Ha creado un problema importante para los médicos y para los ciudadanos", ha resumido el secretario autonómico de la confederación, José María Soto Esteban, en declaraciones realizadas antes de concentrarse en el Clínico de Valladolid con motivo de la cuarta semana de huelga por el Estatuto Médico.

Soto ha afeado a la titular por no haberse movido de su posición inicial y de acudir a las mesas de negociación con posturas "cerradas". "Es que no ha atendido ni una sola de nuestras reivindicaciones", ha lamentado para ver más a Mónica García, a la que ha criticado por no acudir a la negociación, "a bailar y anunciar su candidatura a la Comunidad de Madrid" que a solucionar "el conflicto" que es donde, a su juicio, "debe estar".

De ahí que haya reclamado su dimisión y, en línea a las directrices nacionales de la confederación, exigir al presidente del Gobierno "asumir" la negociación y solventar este "problema" que, en Castilla y León, ha provocado ya el aplazamiento de cerca de 5.000 intervenciones quirúrgicas en todo el conflicto.

El dirigente autonómico de CESM ha admitido que las jornadas de huelga "van pesando" en el colectivo al que estos paros le suponen un "sacrificio económico y también laboral", ya que se ve con posterioridad a todos los pacientes a los que se ha aplazado alguna prueba. No obstante considera que el seguimiento es "muy similar" al de resto de semanas --cuatro desde que comenzaron las movilizaciones--.

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA MAYOR

Soto confía en que mañana los profesionales demuestren en la Plaza Mayor de Valladolid, donde están convocados todos los médicos de la Comunidad a las 18.30 horas a una nueva movilización, que están "todos a una" contra una norma que les quieren "imponer" y que les afectará "los próximos 25 o 30 años".

"Es inasumible que esto siga así y que no haya nadie, ni dentro del Ministerio, ni dentro del Gobierno de este país, que diga que esto hay que resolverlo y que tienen que poner las bases. Nosotros estamos dispuestos a negociar y lo hemos mostrado en la mesa porque hemos planteado propuestas diferentes a la de inicio, pero lógicamente en torno a las reivindicaciones básicas del colectivo", ha argumentado.

Por último, ha lamentado que el Tribunal Superior de Justicia no se haya pronunciado sobre los servicios mínimos impuestos por la Junta. "Si ha habido respuestas a las cautelarísimas que pedimos y que se han denegado, pero no se ha pronunciado desde el mes de diciembre sobre estos servicios y llama mucho la atención porque se trata de un derecho fundamental como el de la huelga que se está modificando por estos servicios mínimos", ha finalizado.