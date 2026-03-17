CGT convoca este miércoles huelga en un transporte sanitario "al límite" por retribuciones, flota e incumplimientos

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación del sector de transporte sanitario en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

CGT ha convocado huelga este miércoles, 18 de marzo, en el sector del transporte sanitario, que ha asegurado que está "al límite", con retribuciones que sin equiparar a los estándares nacionales y pérdida de poder adquisitivo, una "lamentable" flota de vehículos y los incumplimientos por parte de las empresas adjudicatarias del mismo.

La huelga de 24 horas se desarrollará durante todo el día 18 en toda la Comunidad y empresas contratistas de la Junta encargadas del transporte sanitario público, aunque CGT ha censurado los "abusivos" servicios mínimos impuestos que "en muchos casos suponen más de un 100 por cien de trabajadores, lo que hace que no se puedan cumplir con las actuales dotaciones de plantilla contratada".

Entre las protestas, en Valladolid una manifestación partirá del Hospital Río Hortega a las 11.00 horas para llegar a las cocheras con las que cuenta Ambuibérica en la calle Topacio (discurrirá por VA-20 y Aluminio), mientras que en Burgos se ha convocado una concentración frente a la Delegación Territorial de la Junta, en la Plaza de Bilbao y en Palencia en el Hospital Río Carrión.

El sindicato convoca este paro, que afecta al transporte sanitario d enfermos y accidentados, ante lo que considera una "crítica" situación económica de los profesionales.

"El objetivo principal es forzar una mejora sustancial en las retribuciones para equipararse a los estándares nacionales y paliar la pérdida de poder adquisitivo", han informado a Europa Press fuentes del sindicato.

A estas demandas se suman la denuncia por el estado "lamentable" de la flota, fallos de seguridad en equipos de reanimación de las UVIs móviles y el incumplimiento de los recursos humanos contratados por la administración.

Entre las principales reivindicaciones económicas, el sindicato ha reclamado un plus de equiparación de 250 euros mensuales para todas las categorías, una compensación económica específica para los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) para igualarlos al resto del país, una actualización según el IPC entre todos los trabajadores del transporte sanitario y del centro coordinador vinculadas directamente al coste de vida anual así como nuevos complementos mediante la creación de pluses por transporte, turnicidad y asistencia.

POR DEBAJO DEL SMI

El sindicato ha asegurado que los sueldos que mantienen estos profesionales están "anclados en el pasado" y van desde los 999,55 del TES camillero a los 1.226,80 del conductor, mientras que el ayudante/camillero percibe 1.065,52, con un marco "estancado" en el último convenio y salarios base absorbidos por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así, las categorías de ayudante y camillero "han sido anuladas, absorbidas íntegramente por el SMI debido a la congelación patronal", ha afirmado el sindicato, que ha cifrado en casi la mitad la representación que actualmente ostenta en el sector en la Comunidad.

CGT ha cifrado en un 30 por ciento la pérdida de poder adquisitivo, con recortes que se iniciaron en 2010, una congelación a partir de 2014 y una "inflación desbocada" desde 2019.

Por otro lado, ha acusado a las empresas adjudicatarias de incumplir los pliegos de la licitación, con un "déficit severo de recursos" que ha supuesto, sólo en Valladolid, prestar 260 horas diarias menos de servicio en transporte no urgente respecto a las condiciones licitadas por Sacyl.

Además, el sindicato ha denunciado públicamente la situación de la flota, con traslados oncológicos a 28 grados en vehículos "arruinados", con ambulancias operando con más de 600.000 kilómetros y asientos rotos, aire acondicionado que no funciona o ausencia de los transceptores obligatorios y "fallos graves" en la de datos con el Centro Coordinador. "Un riesgo inaceptable para la calidad del traslado de pacientes críticos y vulnerables", ha aseverado.

En este contexto, CGT ha criticado un "fallo" del control administrativo y una "dejadez" por parte de la Consejería de Sanidad, que considera está "obligada" a ejercer de forma efectiva su potestad de vigilancia.

Por estas razones, la única vía de "supervivencia" que ve el sindicato pasa por la "internalización" del servicio (como los modelos de Baleares y La Rioja) porque lo que se produce ahora es que el presupuesto público se deriva a beneficios empresariales "generados mediante el incumplimiento sistemático de contratos y salarios precarios" en lugar destinar los fondos a "salarios dignos" y un mantenimiento "real" de la flota.