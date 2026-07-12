La CHE avisa de posibles crecidas en cauces menores y barrancos en Burgos

Un pequeño salto de agua en la provincia de Teruel. - EUROPA PRESS

BURGOS, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Burgos (Castilla y León), Álava (País Vasco), Cantabria, Zaragoza y Teruel (Aragón) se encuentran en aviso amarillo por lluvias intensas y fenómenos tormentosos, lo que podría ocasionar crecidas súbitas aisladas en cauces menores y barrancos en aquellos puntos donde se den las precipitaciones más importantes durante la tarde de este domingo, 12 de julio, según advierte la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Por ello, el organismo de cuenca recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ). Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.