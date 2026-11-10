Chef Bosquet presentará un concurso familiar en el marco del evento 'Una aventura con sabrosura' en Vallsur

Archivo - El Chef Bosquet. - VALLSUR - Archivo

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, será uno de los protagonistas del evento 'Una aventura con sabrosura' que tendrá lugar en Vallsur los días 13 y 14 de noviembre para promocionar los hábitos saludables con un concurso familiar y talleres.

El cocinero, uno de los divulgadores gastronómicos más influyentes del país, se pondrá al frente del gran concurso familiar de cocina saludable que se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19.00 a 21.00 horas, en el que diez familias tendrán que demostrar su ingenio entre los fogones.

Estas familias, seleccionadas previamente, recibirán una cesta sorpresa de ingredientes y tendrán 45 minutos para diseñar y elaborar una receta original, saludable y creativa, según ha informado Vallsur en un comunicado recogido por Europa Press.

Sin recetas preestablecidas, los participantes deberán demostrar su capacidad para trabajar en equipo, aprovechar los ingredientes disponibles y presentar una propuesta capaz de conquistar al jurado.

Además de presentar el reto, Chef Bosquet acompañará a las familias durante el concurso, compartirá consejos prácticos sobre alimentación saludable y mostrará cómo incorporar hábitos saludables en el día a día sin renunciar al disfrute de la cocina.

La familia ganadora recibirá una cesta de productos Olibher valorada en 120 euros y una Tarjeta Regalo Carrefour de 100 euros, mientras que todos los participantes obtendrán un obsequio conmemorativo por formar parte de la experiencia.

Además, los más pequeños también serán protagonistas gracias a los talleres 'Pequeños Foodies', donde podrán acercarse a la cocina de forma educativa, práctica y divertida a través de recetas sencillas y dinámicas participativas.

Los talleres se celebrarán en dos sesiones, el viernes 13 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas; y el sábado 14 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, y cada sesión contará con 30 plazas disponibles.

Como complemento a la programación, del 13 al 20 de noviembre, Vallsur acogerá el reto interactivo '¿Y tú qué comes?', una actividad abierta a todos los visitantes para poner a prueba sus conocimientos sobre alimentación saludable, descubrir curiosidades nutricionales y comparar hábitos de consumo de forma divertida.

La cita de Vallsur pondrá el broche final a una iniciativa que ha recorrido los doce centros comerciales de Castellana Properties para acercar hábitos saludables a miles de familias en toda España.

Tras esta última parada, los representantes de cada centro participarán en una gran votación final a nivel nacional en la que el público elegirá la propuesta ganadora de esta edición de 'Una aventura con sabrosura'.