El chef José Andrés y Cascajares impulsan la reforestación del Valle del Tietar con la venta de cochinillos

La consejera de Medio Ambiente y el presidente de Cascajares en la presentación de la iniciativa solidaria. - PUENTIA

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cascajares, el chef José Andrés, La Junta y la Diputación de Ávila llevarán a cabo una iniciativa solidaria para impulsar una nueva edición de 'Ave Fénix', con el objetivo de recuperar y reforestar una de las zonas más castigadas por el incendio que este verano, el Valle del Tietár, en la provincia de Ávila.

A través de esta iniciativa impulsadas por la empresa palentina Cascajares, por cada medio cochinillo que venda se destinarán recursos a la plantación de un árbol en la zona del Valle del Tiétar y contribuirá a su recuperación con la creación del 'Bosque Cascajares'.

La suma de estas aportaciones permitirá desarrollar, en coordinación con la Junta, la Diputación de Ávila y los responsables técnicos del proyecto, una actuación para recuperar el paisaje y devolver "esperanza" a las localidades abulenses que sufrieron las consecuencias de los incendios de este verano.

Esta segunda iniciativa solidaria 'Ave Fénix', la primera se llevó a cabo en la Sierra de la Culebra de Zamora en 2023, ha sido presentada por la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral; el presidente de la Diputación, Carlos García; el presidente de Cascajares, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila y el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández.

El incendio en el Valle del Tiétar del pasado verano obligó a evacuar preventivamente numerosas localidades abulenses y afectó directamente a decenas de miles de personas, además de que las primeras estimaciones situaron la superficie quemada entre 13.000 y 15.000 hectáreas cuando el fuego todavía permanecía activo.

Con esta iniciativa, a través de la venta de los cochinillos de Cascajares, elaborados a partir de cerdos criados en la provincia de Ávila, se busca poder0 reforestar algunas de las zonas afectadas del Valle del Tiétar con la plantación de diferentes especies arbóreas.

Se trata de dar continuidad a la iniciativa que se puso en marcha en 2023 en la sierra de la culebra de la mano del Chef José Andrés, que elaboró una receta especial de la pularda de Cascajares y cuya venta que permitió financiar la creación del denominado 'Bosque Cascajares', con 30.000 árboles en la Sierra de la Culebra de Zamora.

"El proyecto 'Ave Fénix' y el Bosque Cascajares es nuestra forma de acompañar al Valle del Tiétar y de devolver una parte de la solidaridad que nosotros recibimos cuando más la necesitábamos", ha aseverado Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, durante la presentación de esta iniciativa.

Un proyecto que vuelve a contar con la implicación de José Andrés, cuya trayectoria está estrechamente ligada a la ayuda a las comunidades afectadas por catástrofes y emergencias.

Por su parte, la Diputación de Ávila y la Junta se suman a esta iniciativa para localizar la zona donde se pueda llevar a cabo la plantación del 'Bosque Cascajares y seleccionar las especies más adecuadas, además de desarrollar las actuaciones con criterios técnicos y ambientales.