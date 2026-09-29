El chef Mauro Barreiro gana el VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava 2026

PALENCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El chef Mauro Barreiro ha sido el ganador del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava 2026 'UnaDeBravas' con su receta Bravas Colorás, en representación del Real Club Valderrama de Sotogrande (Cádiz).

El podio de la competición se ha completado con el chef José Luis Martínez, de Taberna y Media (Madrid), en segundo lugar con sus Bravas Tradición, y el chef Javier García Albuger, de Asador de la Concepción (Albacete), en tercera posición con la propuesta VRAVAS del Asador.

El certamen, que se ha celebrado en el Hotel Rey Sancho de Palencia con un showcooking abierto al público, ha otorgado al campeón un premio de 1.500 euros en efectivo de Mahou, 1.500 botellines de Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional valorado en 500 euros, lotes de productos y una obra de Antonio Guzmán Capel. La creación ganadora se podrá degustar a partir del mes de noviembre en The Rock Hotel Gibraltar.

Los ganadores han sido seleccionados entre 18 finalistas por un jurado profesional integrado por "expertos" gastronómicos y cocineros como Alvar Hinojal, Elena Lucas, Javier Alfaro, Ana Belén Toribio, Begoña Tormo, Mar Romero y Rafael Antonín, señala la organización a través de un comunicado.

En la final no ha podido participar el chef Juan Rivera, de Barcelona Wine Bar, debido a problemas logísticos para desplazarse desde Washington D.C. (Estados Unidos).

En el apartado de reconocimientos especiales, la receta Bravas Andaluzas del chef Pachu Barrera, de La Caverna (Málaga), se ha llevado el Premio Especial a la Innovación. Asimismo, el plato Bravas Tradición de Taberna y Media ha obtenido el Premio Especial a la Estética 'Hitcooking'.

Por su parte, el jurado profesional ha concedido su Mención Especial al chef Alejandro Martínez Díaz, de Velarde 13 (Madrid), por sus Bravuconas, mientras que el Jurado Popular ha otorgado otra Mención Especial a la receta Bravas Foodverzo, elaborada por el chef Luigi Rubertone, de Foodverzo (Zaragoza).

Por último, el Premio Especial Alimentos de Palencia ha recaído en KYOMU Resort, con el chef Javier Bartolomé y la receta Bravas de montaña by ky&ko.