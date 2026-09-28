El Chef Mauro Barreiro, del Real Club Valderrama (Cádiz), gana el concurso de las mejores patatas bravas del mundo 2026

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Chef Mauro Barreiro, del Real Club Valderrama, en Cádiz, con las Bravas Colorás, se ha proclamado campeón del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava 2026, UnaDeBravas. El pódium se completa con Taberna y Media (Madrid), con el chef José Luis Martinez y su plato Bravas Tradición, y Asador de la Concepción (Albacete), con el Chef Javier García Albuger y su receta VRAVAS del Asador.

La Gran Final se ha celebrado en el Hotel Rey Sancho, en Palencia, con un showcooking abierto al público y transmisión en streaming en el canal del Ayuntamiento de la capital palentina y en palenciabrava.es

Los ganadores han sido elegidos entre 18 finalistas tras la valoración de un jurado que ha estado integrado por Alvar Hinojal, Restaurante Alquimia-Laboratorio (Valladolid), Estrella Michelin; Ana Belén Toribio, directora de GastroStyle; Begoña Tormo, directora de 2 hasta las 2 en Onda Madrid; Elena Lucas, del Restaurante La Lobita (Navaleno, Soria), La primera Estrella Michelin de Soria; Javier Alfaro, de Rosi la Loca World (Madrid), ganador a las mejores patatas bravas del mundo 2025; Mar Romero, directora de Mesa y Descanso en Capital Radio, y Rafael Antonín, del Restaurante Casa Rafuel (Barcelona) y Chef Influencer, uno de los influencers gastronómicos más populares de España.

El campeón del concurso obtiene un premio consistente en 1.500 euros en efectivo gracias a Mahou, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto, lote de La Chinata, lote de Tudis Hostelería Profesional, lote de Frusangar y una obra de Antonio Guzmán Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo gracias a Choví y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo gracias a D.O. Cigales.

Los 18 finalistas obtienen el diploma de Finalista del VII Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas, Palencia Brava y lotes de productos de Choví, D.O. Cigales, La Chinata y Frusangar La Chulapona.

Además, se ha entregado un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis Hostelería Profesional a La Caverna (Málaga) con el Chef Pachu Barrera y la Receta: Bravas Andaluzas.

El Premio a la Estética 'Hitcooking', ofrecido por Hitcooking Gastromagazine y Bodega Heraclio Alfaro se lo lleva Taberna y Media (Madrid), con el chef José Luis Martinez con su plato Bravas Tradición

En cuanto a las Menciones Especiales, el Jurado Profesional gracias a Frusangar y su patata La Chulapona, le ha otorgado este galardón a Velarde 13 (Madrid) con el chef Alejandro Martínez Díaz y sus Bravuconas. Por su parte, el Jurado Popular, que por segundo año consecutivo se ha formado por los ganadores de las Rutas Bravas, Premio ofrecido por la Agencia de Desarrollo Local de Palencia y La Chinata, le ha otorgado otra Mención Especial a Foodverzo (Zaragoza), del Chef Luigi Rubertone y la Receta Bravas Foodverzo.

Por último, el Premio Especial Alimentos de Palencia, ofrecido por la Diputación de Palencia y Lavazza, ha recaído en KYOMU Resort con el Chef Javier Bartolomé y la receta Bravas de montaña by ky&ko.