El catedrático de la UBU y la alcaldesa presnetan el ciclo 'Burgos Industria en la memoria'. - EUROPA PRESS

BURGOS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este martes el ciclo 'Burgos Industria en la memoria', una iniciativa que comienza el próximo 3 de diciembre, en el Fórum Evolución con la historia de La Cellophane Española como primera protagonista de un ciclo que buscar mantener la memoria de las fábricas que protagonizaron el desarrollo de la ciudad.

Ayala, ha dado a conocer este programa junto al catedrático de Geografía Urbana de la UBU, Gonzalo Andrés, y con el respaldo de ProBurgos.

El objetivo de este ciclo, que prevé celebrar alrededor de tres encuentros al año, es rescatar el relato de las fábricas que marcaron el desarrollo económico, social y urbano de la ciudad y poner el foco en quienes las sacaron adelante.

Según ha explicado la alcaldesa, la sesión inaugural combinará testimonios en directo, material de archivo, entrevistas y ambientación escénica y contará con la participación de tres extrabajadores que desempeñaron distintas responsabilidades en La Cellophane: Ángel Zamarriego (dirección general), Daniel Calvo (dirección industrial de transformación) y Santiago Mave (mantenimiento).

La conversación estará moderada por Gonzalo Andrés y contará con documentación aportada por Constancia Tobepal, heredera de la actividad de la antigua factoría, y por el departamento universitario dirigido por el propio catedrático.

Durante la presentación, Cristina Ayala ha enmarcado la iniciativa dentro de la estrategia municipal de poner en valor el binomio formado por la industria, la cultura y el patrimonio, así como de consolidar un "ecosistema" que acompañe a los burgaleses desde la infancia hasta la vida laboral.

En este sentido, ha repasado los hitos del espacio Burgos Industria desde su apertura el 13 de enero de 2025, con 14.334 visitantes registrados hasta el 30 de septiembre.

La regidora ha destacado también otras líneas de trabajo vinculadas al sector, como los 'Jueves de la Industria' -que suman 60 sesiones y 3.845 participantes, entre ellos directivos, emprendedores, proveedores e investigadores-, el encuentro tecnológico Burgos Industria 4.0 (Dibu), con más de 50 expositores y programas dirigidos a escolares y formación profesional como 'Jóvenes Industriales' o 'La industria que nos mueve'.

Además, Cristina Ayala ha subrayado "el peso industrial" de la ciudad, cercano al 30 por ciento del PIB, frente a la media nacional del 16 por ciento y por encima del 25 por ciento de Alemania, así como el impacto del empleo industrial en una ciudad de 180.000 habitantes.

Por su parte, Gonzalo Andrés ha incidido en la urgencia de recoger testimonios orales antes de que desaparezcan las generaciones que protagonizaron las primeras etapas de la industrialización burgalesa, iniciada en el ámbito moderno en 1930 con la Sociedad Española de Seda Artificial (SESA).

Así, ha definido La Celofán -puesta en marcha en 1949 y que llegó a superar los 1.100 empleados a principios de los años ochenta- como una fábrica singular y pionera en España, única productora de película celulósica transparente durante décadas, referente en cogeneración (1957) y primera en utilizar gas natural en la ciudad (1987).