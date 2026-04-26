El CIFP Viñalta de Palencia acoge el campeonato nacional de FP agraria con estudiantes de seis CCAA el 28 y 29 de abril

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PALENCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Viñalta, en Palencia, acogerá los días 28 y 29 de abril el Agrochallenge 2026, una competición nacional dirigida a estudiantes de ciclos de Formación Profesional de la familia agraria que reunirá en el centro a representantes de seis comunidades autónomas.

El evento reunirá a trece equipos procedentes de centros educativos de seis comunidades autónomas, con la participación de más de medio centenar de alumnos que demostrarán sus habilidades en 20 pruebas diferentes.

En concreto, los equipos participantes son el CPIFP Montearagón (Aragón), el CIFP La Granja (Cantabria), el CIFP Ávila, el CIFP La Santa Espina, el CIFP La Granxa (Galicia), el Centro de Referencia Nacional Ganadería de Lorca (Murcia) y el EFA La Malvesía (Comunidad Valenciana), con un equipo cada uno, así como el CIFP Príncipe Felipe de Burgos, el CIFP Segovia y el CIFP Viñalta (Castilla y León), que concurrirán con dos equipos cada uno.

El campeonato lo impulsa la Asociación para la Promoción de la Formación Agraria, Alimentaria y Medioambiental Europea-España y está organizado por la Junta, a través del Servicio de Formación Agraria de la Dirección General de Desarrollo Rural, con la colaboración del CIFP Viñalta.

La competición se desarrollará en las instalaciones del centro, donde los participantes deberán demostrar sus conocimientos y habilidades prácticas vinculadas al ámbito agrícola, ganadero, forestal, medioambiental y alimentario.

Durante las dos jornadas, los alumnos afrontarán pruebas técnicas diseñadas para reproducir situaciones reales del sector, según ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre ellas se incluyen ejercicios relacionados con el manejo de maquinaria agrícola, como maniobras con tractor y remolque, apilado de balas o trabajos con pala; pruebas de ganadería centradas en la identificación de razas, determinación de la edad de los animales y su manejo; así como actividades agrícolas, como el reconocimiento de semillas y malas hierbas.

Asimismo, habrá pruebas de carácter forestal como el cambio de cadena de motosierra, serrado manual de troncos o realización de injertos; ejercicios de gestión ambiental como la clasificación de residuos; montaje de cercados y sistemas de riego; y pruebas de taller como soldadura con simulador, montaje de ruedas de tractor o enganche y desenganche de aperos.

Igualmente, en el ámbito alimentario, los alumnos deberán identificar aromas del vino y del aceite.

El equipo ganador de esta edición será seleccionado para representar a España en el campeonato europeo Agrochallenge, que se celebrará los días 24 y 25 de junio de 2026 en Norfolk (Reino Unido), organizado por Europea UK en Easton College, en el marco del programa Erasmus+, que financia la participación de los estudiantes y profesorado acompañante.

Entre los objetivos de este campeonato figuran fomentar la motivación del alumnado en su proceso formativo, mejorar sus habilidades prácticas, dar visibilidad a las enseñanzas agrarias y reforzar valores como el trabajo en equipo, el compañerismo y el juego limpio, así como promover la participación femenina en estas enseñanzas.