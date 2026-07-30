Cifran en más de 10.000 hectáreas la superficie afectada por el incendio de Fermoselle (Zamora)

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal que se originó ayer en Fermoselle. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró ayer en el municipio de Fermoselle (Zamora) podría afectar ya a una superficie superior a las 10.000 hectáreas y mantiene desalojados a vecinos de 14 localidades de la comarca de Sayago.

Según ha informado el director de extinción de la jornada, Raúl de la Fuente, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el perímetro alcanzaría los 75 kilómetros. "Un terreno muy amplio" que complica las tareas que están llevando a cabo los medios de extinción para contener el avance de las llamas.

En cuanto a la actualidad del incendio, a las 13.00 horas, De la Fuente ha identificado tres puntos críticos: dos en los cañones del Duero y del Tormes, a la cola del fuego, y otro más en una zona de barranco en Mámoles que es la que más preocupa, ya en la parte norte.

Esa zona de más difícil acceso podría provocar que el fuego "se hiciera fuerte" en ese flanco y "cogiese carrera" por la tarde con la previsión de vientos de más de 40 kilómetros por hora. La expectativa es que esto no suceda con el trabajo con "medios suficientes" que se está desarrollando en la zona.

"Queremos ser optimistas", ha advertido De la Fuente en relación a este incendio que se mantiene en nivel dos y que lleva ya más de 24 horas activo en esta comarca del suroeste de Zamora, fronteriza con la provincia de Salamanca y con Portugal.