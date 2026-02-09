Cinco detenidos en Burgos al ser sorprendidos cuando robaban material de obra en un bajo comercial en reforma

Objetos robados y recuperados en Burgos. - POLICÍA NACIONAL Y LOCAL DE BURGOS

BURGOS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Burgos han detenido in fraganti en una actuación conjunta a cuatro hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 25 y los 55 años cuando pretendían robar material y herramientas de trabajo de una obra de reforma de un bajo comercial.

La actuación policial se produjo poco antes de las 2.00 horas del viernes, 6 de febrero, cuando una llamada al 112 avisó de que personas desconocidas se encontraban "sacando cosas" y objetos de un local comercial actualmente en proceso de reforma, situado junto a una vía principal de la zona centro de la ciudad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Varias dotaciones acudieron al lugar, frustraron el robo, lograron detener a los cinco delincuentes involucrados y recuperar la totalidad de los efectos, que los implicados habían sacado ya de la instalación atacada. Dos de los arrestados, al percatarse de la llegada de los policías, huyeron a la carrera del lugar y se separaron hacia distintas direcciones, aunque ambos fueron alcanzados y detenidos.

RESCATADO DEL RÍO

Las mismas fuentes han precisado que, en el caso de uno de ellos, tras llegar a la orilla del río Arlanzón, tomó la decisión de intentar cruzar el río, que estos días lleva una corriente considerable.

Los policías locales que le perseguían lo perdieron de vista arrastrado por el caudal y debió ser rescatado medio kilómetro curso abajo, cuando ya presentaba signos de hipotermia y pedía ayuda a los agentes, que debieron incluso meterse en el agua para lograrlo.

Por su parte, en la coordinada y simultánea actuación del resto de dotaciones, la mujer detenida fue encontrada agazapada dentro del propio local en reforma, sin oponer resistencia a su arresto.

Dos sujetos más, identificados en el interior de un vehículo monovolumen aparcado cerca del lugar del robo, fueron también detenidos, tras hallar los policías indicios de que se encontraban esperando a que sus cómplices cogieran los efectos y huyeran todos del lugar.

El modo de acceder al lugar del robo fue a través de un agujero practicado en una de las paredes de cartón-yeso que delimitaban y cerraban la instalación.

En una revisión de las inmediaciones, los agentes localizaron y recuperaron numeroso material, el cual habían sacado de la obra ya los presuntos autores.

Todo lo sustraído ha sido ya devuelto a la empresa propietaria y, entre los efectos recuperados, que han sido valorados en sede policial en unos 5.600 euros, se encuentra herramienta eléctrica profesional (dos taladros, una ingletadora, una batidora, dos amoladoras, una máquina de soldadura, varios maletines con llaves) y útiles de mano, ropa de trabajo, etcétera.

El trabajo de investigación de la Policía Nacional derivada de lo ocurrido, ha permitido imputar a tres de los arrestados un nuevo robo con fuerza, perpetrado sobre las 4.00 horas del día anterior al robo frustrado.

En este caso, los individuos reseñados penetraron en un comercio de alimentación ubicado en el casco histórico, cuya puerta violentaron para sustraer de su interior numerosos productos comestibles. Los cinco detenidos, con numerosas detenciones policiales anteriores, han sido presentados ante la autoridad judicial.