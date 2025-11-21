Cinco detenidos por robar 2.000 euros en productos en tiendas de gasolineras del Alfozo de Burgos

Cámaras de seguridad captan a uno de los detenidos robando en una de las tiendas. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'I30BUR', ha puesto a disposición judicial a cinco personas, de entre 19 y 52 años, como presuntos autores y en distinto grado de participación, de una serie continuada de delitos contra el patrimonio cometidos en las tiendas ubicadas en distintas estaciones de servicio de las principales vías de comunicación que recorren el Alfoz de Burgos, próximas a la capital.

La investigación comenzó semanas atrás, cuando los responsables de los establecimientos comerciales afectados denunciaron la desaparición, reiterada y persistente de parte de la mercancía expuesta en sus estanterías y expositores -mayormente productos de alimentación- por un valor total de 2.000 euros. La similitud entre los hechos permitió intuir que no se trataba de episodios aislados, sino de una actividad delictiva sostenida, detalla el Instituto Armado a través de un comunicado.

De ahí que el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz iniciara un "exhaustivo análisis documental, gráfico y operativo", que permitió poner el foco sobre un grupo reducido de personas relacionadas entre sí y que actuaban activamente y de forma organizada.

Identificados y localizados posteriormente en la capital burgalesa, cuatro de los integrantes fueron detenidos en diferentes fechas y puntos de la ciudad; no es la primera vez que se les vincula con hechos similares.

Además, un quinto componente fue plenamente identificado más tarde como implicado directamente en los hechos por lo que, junto con las cuatro personas anteriores ha sido puesto, con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

Paralelamente, se ha esclarecido y atribuido a uno de los detenidos un delito de hurto de un terminal móvil de alta gama, perteneciente a una de las personas empleadas en uno de los comercios donde se perpetraron los hurtos, quien habría aprovechado un instante de distracción para sustraerle su smartphone.