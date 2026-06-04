Cinco investigados por el robo de 390.000 euros de cobre en una planta solar del norte de Palencia

Planta solar donde se ha producido el robo. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la operación Painel, ha investigado a cinco personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza en la localidad de Cillamayor.

Lo sustraído, cable de cobre una planta solar, está valorado en casi 390.000 euros, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La operación se inició en 2025 cuando un trabajador de la planta solar de dicha localidad puso en conocimiento de la Guardia Civil la sustracción de cableado de cobre, todo ello valorado en 389.350 euros.

Los presuntos autores accedieron a la planta solar en cuatro ocasiones, rompiendo la valla y llevándose el cable de cobre de las arquetas y de la canalización de la estructura de las placas solares.

Tras una exhaustiva investigación, se ha logrado identificar e investigar a cinco personas que presuntamente habían participado en el robo y que pertenecían a un grupo criminal altamente especializado en este tipo de delitos en el que los supuestos autores se intercambian en cada robo.