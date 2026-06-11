Cinco vendederos ambulantes detenidos en Astorga e incautada una tonelada de ropa falsificada. - POLICÍA NACIONAL ASTORGA

La valoración inicial de los artículos incautados podría alcanzar los 700.000 euros

ASTORGA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Astorga (León) y de la Policía local de esta misma localidad, han realizado un operativo en cuatro puestos de venta de ropa del mercadillo de Astorga que ha culminado con la intervención de una tonelada de ropa falsificada y con la detención de cinco personas como presuntas responsables de la comisión de un delito contra la propiedad industrial y otros relativos al contrabando.

En el ámbito de las investigaciones de los delitos contra la propiedad industrial y el contrabando, se vienen realizando desde meses atrás diversas inspecciones y controles en diferentes puestos textiles instalados en el mercado de Astorga y que en ocasiones operaban en otras localidades cercanas. Diversas denuncias y vigilancias previas a la actuación sirvieron para acreditar la venta de prendas falsificadas en varios puestos del mercadillo, según la información policial recogida por Europa Press.

En el curso de estas actuaciones, se levantaron actas y se identificó a los vendedores que regentaban los diversos puestos, en los que se ofertaban prendas de vestir como sudaderas, pantalones y camisetas. Todo el operativo de la denominada operación 'Bastión' ha seguido el protocolo y las directrices que establece el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria al objeto de poder verificar fehacientemente si la actividad que se estaba realizando consistía en la comercialización de productos falsificados.

A primera hora de la mañana del pasado martes día 9, y de forma coordinada, se ha desarrollado la última fase de la operación en un despliegue en el que han participado funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

En el operativo se ha intervenido una tonelada de productos falsificados y se han incautado cuatro furgonetas en las que se trasportaban los efectos. Además, se ha detenido a cinco personas como presuntas responsables de la comisión de un delito contra la propiedad industrial y relativos al contrabando. La valoración inicial de los artículos incautados podría alcanzar los 700.000 euros.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias de Policía Nacional donde, una vez oídos en declaración, han sido puestos en libertad y emplazados a comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados. Las diligencias una vez finalizadas han sido remitidas al Tribunal de Instancia sección de instrucción de Astorga.