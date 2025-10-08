Las ciudades de Ávila y Baeza formalizarán su hermanamiento el 14 de octubre en la capital abulense

ÁVILA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Ávila y Baeza (Jaén) formalizarán su hermanamiento el próximo martes 14 de octubre, en un acto que se celebrará a las 10 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital abulense, y que servirá para estrechar los lazos históricos, culturales y formativos que unen a ambos municipios.

El acto contará con la presencia de una delegación del Ayuntamiento de Baeza, encabezada por su alcalde, Pedro Cabrera, quien además participará en varios de los actos que se desarrollarán en la capital abulense con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús.

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila aprobó en octubre del pasado año el hermanamiento entre ambas ciudades, con el objetivo de impulsar la colaboración recíproca en distintos ámbitos.

Según ha recordado el Ayuntamiento de Ávila, existe un informe preliminar elaborado por los cronistas oficiales de Ávila, Jesús María Sanchidrián, y de Baeza, José Luis Chicharro, donde se detallan los vínculos históricos y culturales que comparten ambos municipios.

Entre ellos se encuentra su condición de ciudades Patrimonio Mundial por la Unesco, su papel como sede nacional de referencia en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, y la Academia de la Guardia Civil, en Baeza-, o su tradición universitaria que se remonta al siglo XVI.

También comparten la relevancia de su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional en Ávila y de Interés Turístico Nacional en Baeza, así como la herencia espiritual de los grandes místicos abulenses Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

A esos lazos se suman los vínculos personales e históricos de figuras como Juan de Henao, regidor de Ávila y corregidor de Ciudad Rodrigo, Úbeda y Baeza; Sancho Dávila y Toledo, obispo de la Diócesis de Jaén, o Luis Pacheco de Espinosa, regidor abulense y corregidor de Úbeda y Baeza, "quienes contribuyeron a tejer una historia común que ahora se oficializará con este acto de hermanamiento".