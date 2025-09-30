Ciuden alberga desde este jueves 'Eroding Franco', una reflexión documental sobre la huella ecológica del franquismo

La directora general de Ciuden, Yasodhara López (izquierda); la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán (centro) y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, en la presentación de la muestra. - CIUDEN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), en Ponferrada (León), acogerá desde este jueves la exposición 'Eroding Franco', un proyecto documental de Jordi Jon en una muestra que apoya el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, que se podrá visitar en el vestíbulo de La Térmica Cultural hasta el próximo día 7 de enero.

La muestra, que está compuesta por 25 fotografías, aborda la huella ecológica del franquismo en el territorio español, analizando cómo las políticas de desarrollo impulsadas durante la dictadura (1939-1975) sentaron las bases de un modelo económico centrado en el turismo masivo, la construcción extensiva y la agricultura industrial.

La directora general de Ciuden, Yasodhara López, ha presentado la exposición este martes junto a la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, en un acto al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón.

A través de una narrativa visual que entrelaza archivo histórico y fotografía contemporánea, la exposición propone una lectura crítica de la transformación del paisaje español y su relación con la actual crisis de desertificación.

Mediante la relación entre las decisiones del pasado y las crisis ambientales actuales, se informa sobre las transiciones territoriales impulsadas por el desarrollismo franquista y se fomenta una reflexión crítica sobre la forma en que se habita y se explota el territorio.

LA EXPOSICIÓN.

'Eroding Franco' cuenta con una introducción que contextualiza el proyecto dentro del programa España en Libertad, una parte de archivo y advertencias donde se introduce la parte documental del proyecto, así como un bloque central con las 25 fotografías tomadas por el autor entre 2019 y 2024 que documentan los efectos visibles del desarrollismo.

El cierre y reflexión de la exposición se realizan mediante una imagen "emblemática" y un texto final que invitan a pensar en el presente y el futuro del territorio, resaltando el papel de la memoria, la fotografía y la conciencia ambiental, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

Yasodhara López ha destacado en el acto de presentación que esta exposición supone una "interesante mirada" hacia la responsabilidad medioambiental. Además, ha puesto en valor esta colaboración para poner a disposición del público una nueva propuesta expositiva en esta instalación cultural.

"CULTURA DE DESTRUCCIÓN".

Por su parte, Carmina Gustrán ha explicado que el legado del franquismo no se limita a la represión social y política, sino que, a lo largo de la dictadura, las decisiones del régimen fomentaron una "cultura de destrucción y desinterés por el entorno". "Se priorizó el crecimiento económico a corto plazo sobre la sostenibilidad. Todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de muchas de esas decisiones y de su visión extractivista", ha apuntado.

El autor Jordi Jon es fotógrafo documental y periodista creativo, además de cofundador de MÓN, una organización dedicada al periodismo visual centrado en el cambio climático. Su trayectoria comenzó como estudiante inmerso en el periodismo visual desde una perspectiva crítica y científica, explorando narrativas enfocadas en los desafíos del cambio climático.

Su trabajo ha sido expuesto en el ámbito internacional en espacios como Rencontres d'Arles y el Museo de Varsovia, presentando imágenes que funcionan tanto como espacios de reflexión como herramientas de análisis.