Cluster FaCyL reivindica a CyL como "la mejor opción para invertir en automoción"

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cluster de Automoción de Castilla y León, FaCyL, Félix Cano, ha reivindicado este martes a la comunidad autónoma castellano y leonesa como "la mejor opción para invertir en automoción" en un mensaje "de optimismo" y "de confianza" en el sector. "Castilla y León es el mejor lugar para invertir en automoción y el coche del futuro se está desarrollando en Castilla y León", ha reiterado al respecto.

"Estamos en un entorno ideal para el desarrollo de la automoción", ha aseverado Félix Cano que ha recordado que históricamente Castilla y León ha sido adaptarse a los cambios ocurridos en el sistema ecosistema productivo, en esta ocasión con la entrada en el paradigma de la nueva movilidad "siendo, una vez más punteros y líderes, no sólo en España,

también en el ámbito internacional".

Cano ha recordado también que "muchas" de las plantas de las multinacionales que se ubican en Castilla y León son "el referente" para sus plantas en el resto del mundo y ha significado en el hecho de que en la Comunidad surgen procesos "que son copiados porque han sido un éxito", lo que constata, según sus palabras, la "fuerza" del ecosistema productivo castellano y leonés.

Según los datos aportados por el Cluster FaCyL en la asamblea anual de socios celebrada este martes en Valladolid, las entidades y empresas socias del Cluster de Automoción de Castilla y León facturaron 9.200 millones de euros en 2022, un 12 por ciento más que en 2021, y emplean a 29.000 personas.

"Nos estamos adaptando al cambio y a las circunstancias tratando, sobre todo, de mantener el empleo y atrayendo talento; un aspecto sobre el que siempre incidimos y en el que hemos de hacer ver a los jóvenes de

Castilla y León y del resto de España que la automoción ya no es mancharse de grasa. Hay procesos que requieren altas cualidades en ingeniería u otras áreas de innovación que tenemos que mostrar su importancia para que los jóvenes entren a nuestro sector", ha manifestado.

En un balance del último año de actividad de FaCyL, Cano se ha referido a la puesta en marcha en septiembre de la marca sectorial 'Polo de la Automoción' para atraer inversión a Castilla y León; el 'Think Tank' con varias sesiones en distintos formatos; el desarrollo de la plataforma colaborativa ECOMOB o la celebración en abril del 'Future Mobility Challenges' "que fue un rotundo éxito tanto por el nivel de ponentes como por el número de asistentes".

La asamblea anual de socios de FaCyL ha concluido con una charla de Xavier Pujol enmarcada precisamente en el Think Tank impulsado por el Cluster y la marca 'Polo de la Automoción' titulada 'Cuánto dinero pierde mi empresa cada día'. Pujol ha explicado que las empresas deben analizar los sobrecostes en los que incurren si su sistema de ventas no está alineado con el modelo de negocio o si en las compras no están bien identificados los posibles proveedores que aseguren el suministro con la calidad requerida.

Y ha abogado por "simplificar al máximo" los sistemas de producción para lograr la mayor eficiencia. "Con una buena planificación es posible reducir los costes de transporte hasta en un 30 por ciento o multiplicar hasta por tres la facturación si se establecen sistemas adecuados de optimización de las actividades indirectas", ha aconsejado y ha explicado que las mayores pérdidas económicas para las empresas se deben a "no desarrollar correctamente el potencial de las personas que trabajan en la compañía".

Por otro lado, el presidente del Cluster ha anunciado que en noviembre se celebrará la primera edición de los Premios de la Automoción y Movilidad de Castilla y León en una gala que tendrá lugar en la Casa de la Música de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).