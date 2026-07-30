CNAE aboga por más plazas de examinadores de tráfico o un modelo mixto ante un sistema que se está "muerto"

Manifestación convocada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de León, en la que ha participado un centenar de vehículos. - EUROPA PRESS

LEÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Rafael Cruz, ha alertado este jueves de los problemas existentes en el país por la falta de examinadores de tráfico, con un modelo que está "muerto" y, en este escenario, ha abogado por crear más plazas o instaurar un sistema mixto con participación privada para aliviar la situación.

Rafael Cruz ha advertido de que ya son pocas las provincias españolas que no se ven afectadas por esta problemática en un sector que está llevando a cabo movilizaciones en casi todo el país. "Son pocas provincias ya en las que no hay problema. Esto es un problema que va cada día a peor. Y no vemos tipo ninguno de solución, la DGT no mueve ficha ninguna", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que se asumió el compromiso de realizar exámenes del carnet práctico de conducir los sábados y reducir así las listas de espera con el Plan de Refuerzo Operativo (PRO) de la Dirección General de Tráfico (DGT), una medida de la que actualmente "no se sabe nada". "No hay hora extras, no se cubren bajas de examinadores (...) nos quedamos sin examinadores durante un año, dos años y vemos que no se cubren y al problema no le vemos solución", ha incidido.

Para el vicepresidente de la CNAE la solución pasa por crear más plazas o buscar un sistema mixto donde haya apoyo de examinadores de empresas privadas. En todo caso, ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo existente, ya que el actual se encuentra "agotado".

En este contexto, ha apuntado que el incremento de plazas de examinadores previsto para la presente anualidad es insuficiente y no serviría para cubrir siquiera las jubilaciones del sector.

SITUACIÓN DE BLOQUEO

Rafael Cruz se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en la manifestación convocada por la Asociación Provincial de Autoescuelas, en la que ha participado un centenar de vehículos para reclamar una solución "urgente" ante la falta de examinadores de tráfico y la situación de bloqueo que atraviesa el servicio de exámenes de conducir en la provincia.

El acto también ha contado con la presencia del presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de León, Fernando Blanco Martínez, que ha recordado que en el territorio leonés unos 3.400 aspirantes están a la espera de la prueba práctica, con una demora para acceder al examen de entre tres y cuatro meses.

Bajo el lema 'Por un servicio de exámenes digno, ágil y suficientemente dotado en la provincia de León', la manifestación ha dado comienzo en la explanada del Estadio Municipal Reino de León y el recorrido ha pasado por la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, glorieta de Guzmán el Bueno, República Argentina, Santa Nonia, San Francisco, Independencia, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos y plaza de la Inmaculada, donde se ha dado lectura al manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno en León. Posteriormente, la marcha se ha retomado por la Avenida de Roma, glorieta de Guzmán el Bueno y Ordoño II para finalizar en el paseo de Papalaguinda.