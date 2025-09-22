COAG denuncia la crítica situación de los apicultores por la presión del abejaruco y la falta de apoyo institucional

SALAMANCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

COAG Salamanca ha denunciado una "pésima campaña de miel de verano" marcada por una "nula producción que está asfixiando al sector apícola" principalmente por el impacto del abejaruco, que mantiene su estatus de especie protegida, lo que representa para COAG una "falta de apoyo institucional".

Otras de las causas que han producido que la presente campaña apícola esté siendo "especialmente dura para los apicultores profesionales" son la sequía prolongada, los cambios bruscos de temperaturas y los incendios forestales, según han informado a Europa Press fuentes de la organización agraria.

Durante los meses más críticos del verano, los apicultores han constatado cómo los abejarucos impiden la salida de las abejas obreras, lo que agota los recursos internos de la colmena y está provocando un preocupante proceso de desabejado, ha subrayado COAG.

"Esta situación se ha revertido ligeramente hace apenas dos semanas, coincidiendo con la marcha migratoria del ave, cuando algunas colmenas han comenzado a mostrar por primera vez cuadros con algo de cría", ha añadido.

La organización ha alertado de que "esta situación no es puntual, sino estructural y creciente" y "que el abejaruco está generando graves pérdidas económicas en zonas donde su presencia es constante en verano".

Por esta razón, consideran "inaceptable" que, "pese a su impacto comprobado, se mantenga su estatus de especie protegida, más aún cuando se trata de una especie invasora en ciertos territorios del Estado", ha incidido.

COAG ha exigido a las administraciones públicas que se proceda a una revisión "urgente" del estatus legal del abejaruco mediante la implementación de planes de control poblacional, especialmente en zonas apícolas críticas o, en su defecto, la puesta en marcha de un plan de indemnizaciones por los daños causados por el abejaruco, similar al que se aplica con otras especies protegidas como el oso pardo o el lobo, teniendo en cuenta las zonas de paso y asentamiento de esta ave.

"La apicultura es un sector estratégico para el equilibrio ambiental, la biodiversidad y el desarrollo rural. Abandonarlo a su suerte ante esta situación es injusto, incoherente y profundamente lesivo para los apicultores profesionales", ha agregado COAG.