El Colegio de Periodistas de CyL celebra el 7 de noviembre en Fuensaldaña una jornada sobre innovación y talento

Cartel del encuentro. - COLEGIO PERIODISTAS

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León celebrará el 7 de noviembre el I Encuentro sobre Innovación y Talento Periodístico de Castilla y León, una jornada que se celebrará en el castillo de la localidad vallisoletana de Fuensaldaña y que reunirá a profesionales de la comunicación de toda la comunidad.

El encuentro se abrirá en horario de mañana con una sesión formativa impartida por el catedrático de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Alberto García Avilés, dirigida a todos los profesionales de la comunicación que deseen asistir.

Posteriormente, tras la comida, la organización entregará los premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual correspondientes al año 2025, señala el órgano colegial en un comunicado.

En esta edición, los galardonados serán Pedro Enrique Mansilla, titulado por la Universidad de Valladolid, y Nicolás Pérez Vázquez-Gundín, por la Pontificia de Salamanca.

La ceremonia de entrega contará con la participación de representantes de ambas instituciones académicas para otorgar el reconocimiento de la profesión a los premiados.

Los interesados en obtener más detalles sobre la jornada pueden consultar la información en la página web oficial del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.