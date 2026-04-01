Una colisión en cadena en la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga (Valladolid) deja varios heridos

Accidente de tráfico en el km 112 de la A-62, sentido Valladolid, en Cabezón de Pisuerga - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una colisión en cadena que se ha registrado en el kilómetro 112 de la A-62, a su paso por la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga, ha dejado varias personas heridas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso han tenido lugar minutos antes de las 18.11 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que avisaban de una colisión en cadena de al menos tres turismos e informaban de que los heridos se encontraban fuera de los vehículos con contusiones.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl.