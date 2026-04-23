Reactivación del incendio en una nave de plásticos abandonada en La Bañeza. - DIPUTACIÓN DE LEÓN.

LA BAÑEZA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

Efectivos de los Bomberos de la Diputación de León se han visto obligados a intervenir de nuevo en el incendio originado hace un mes en una factoría de plásticos abandonada en La Bañeza y que, según denuncia el Ayuntamiento de la localidad, ha sido reactivado de forma intencionada.

Desde la institución provincial se informa de que en los próximos días está previsto actuar con maquinaria pesada para extinguirlo completamente

La reactivación del incendio, que comenzó hace un mes en una nave industrial de plásticos sin actividad próxima al cementerio municipal, se produjo este martes, lo que se ha traducido en el inicio de una investigación por parte de la Policía Local y de la Guardia Civil.