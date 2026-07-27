Comienza una semana en Valladolid con tramos cortados de las avenidas de Salamanca y del Real Valladolid

Gráfico informativo sobre el corte de tráfico en la avenida de Salamanca,en Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La última semana de julio ha comenzado en Valadolid con el tramo de la avenida de Salamanca entre la avenida de Gloria Fuertes y la avenida de Gijón cortado completamente en sentido a Palencia, mientras que se prevé el cierre desde este lunes de la avenida Real Valladolid en sentido al estadio entre la avenida de Salamanca y la calle Monasterio de Santa María de Montserrat.

La avenida de Salamanca se encuentra cortada ya desde primera hora de la mañana a partir del cruce con la avenida de Gloria Fuertes, tal y como avanzó el Ayuntamiento hace unas semanas y como ha informado la cuenta de la red social 'X' de la Policía Municipal desde este domingo. El corte se prevé hasta el viernes 31 de julio.

Para realizar el trayecto entre el cruce de la feria de Valladolid y la avenida de Burgos, la Policía Municipal recomienda tomar el puente del Poniente, la avenida de Isabel la Católica y el Puente Mayor para enlazar con la salida en dirección Palencia.

Cabe recordar que la pasada semana se produjo un corte de tráfico, también con motivo de las obras relacionadas con la red de calor Valadolid oeste en el mismo tramo pero en los carriles del sentido contrario y se reabrió un día antes de lo previsto, en la mañana del jueves 23 de julio.

También se ha informado por parte del Ayuntamiento, tanto en un comunicado remitido a los medios de comunicación a principios de julio y en la misma cuenta de 'X' del corte de tráfico en la avenida del Real Valladolid, igualmente por obras de la red de calor, entre la glorieta de la avenida de Salamanca y el cruce con la calle Monasterio de Santa María de Montserrat, en sentido al estadio José Zorrilla.

En este caso el corte de tráfico se llevará a cabo hasta el 7 de agosto y la Policía Municipal recomienda, para realizar el trayecto entre la avenida de Salamanca y la glorieta del Centro Cultural Miguel Delibes atravesar el barrio de Villa de Prado por la calle Monasterio de Silos y salir a la avenida Real Valladolid por la calle Monasterio de Montserrat.

También figura como cortada al tráfico la calle Estación del Norte, de la que se informó que iba a estar cerrada hasta el sábado 25, por las obras de remodelación de la estación Campo Grande. El corte es completo en ambas direcciones, salvo para acceder al Hospital Campo Grande o a vados autorizados.

El acceso con vehículos a la estación Campo Grande, por lo tanto, sólo podrá hacerse desde la calle Recondo.