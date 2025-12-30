La compraventa de viviendas crece un 1,9% en CyL, frente a una caída nacional del 1,9%

Archivo - Imagen de recurso de viviendas asequibles en Villa de Vallecas - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Dic.

La compraventa de viviendas en Castilla y León ha aumentado un 1,9 por ciento en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN). Este incremento contrasta con la caída del 1,9 por ciento registrada en el conjunto de España.

El avance en la Comunidad se ha apoyado además en un fuerte aumento de los préstamos hipotecarios, que crecieron un 13,2 por ciento interanual, el segundo mayor entre las autonomías y por encima del 6,7 por ciento de media nacional. En total, se firmaron 1.570 hipotecas para adquisición de vivienda, con una cuantía media de 120.974 euros, un 8,4 por ciento más que en 2024.

En octubre, se han contabilizado 3.803 compraventas de vivienda en Castilla y León, con un precio medio de 806 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 7,7 por ciento frente al pasado año y se sitúa también por encima del incremento nacional (6,7 por ciento).

Por tipo de inmueble, las operaciones sobre pisos han descendido un 6,2 por ciento, hasta 2.418 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares aumentaron un 20 por ciento, hasta 1.385 transacciones. El precio medio de los pisos fue de 978 euros el metro cuadrado (+5,6 por ciento), y el de las unifamiliares de 665 euros el metro cuadrado (+12,7 por ciento).

EVOLUCIÓN POR COMUNIDADES

Castilla y León fue una de las siete autonomías donde aumentó la compraventa de viviendas, junto a Navarra (7,6 por ciento), País Vasco (4,7 por ciento), Galicia (2,1 por ciento) y Andalucía (2,1 por ciento), mientras que los descensos más destacados se registraron en Madrid (-13,8 por ciento), La Rioja (-12,3 por ciento) y Baleares (-7,6 por ciento).

En cuanto al precio del metro cuadrado, el CIEN indica que los mayores encarecimientos se dieron en Cantabria (20,4 por ciento), Navarra (17,2 por ciento) y Asturias (16,4 por ciento), frente a las caídas en La Rioja (-20,5 por ciento) y Extremadura (-2,2 por ciento).

Creación de sociedades al alza El informe del Notariado también refleja un fuerte impulso en la constitución de sociedades en Castilla y León, que creció un 29,6 por ciento interanual en octubre, el tercer mayor aumento autonómico, muy por encima del 8,1 por ciento nacional. En total, se constituyeron 344 nuevas sociedades en la comunidad.

Según los notarios, la proporción de compras financiadas mediante hipoteca en Castilla y León fue del 41,3 por ciento, frente al 50,8 por ciento nacional, y los préstamos cubrieron el 75,8 por ciento del precio medio de las viviendas, ligeramente por encima de la media española (72,5 por ciento).