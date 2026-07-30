Concedidos 9.316 permisos de nacimiento ampliado a 19 semanas en el primer semestre

Imagen de los pies de un bebé. El Ayuntamiento de València supera las 1.500 solicitudes de ayudas de natalidad y conciliación durante el primer semestre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.316 padres y madres de Castilla y León ha disfrutado del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas en el primer semestre de este año, entre enero y junio, de los que 105 han sido en casos de familias monoparentales, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La duración media de las permisos por nacimiento y cuidado de menor concedidas en Castilla y León en el primer semestre de 2026 ha sido de 114,95 días en el caso de las mujeres y de 110,61 días en hombres.

Valladolid encabeza el número de permisos por nacimiento ampliados a 19 semanas entre enero y junio con 2.308, seguida de Burgos, con 1.507; León, con 1.447, y Salamanca, con 1.224, con el resto por debajo del millar: Segovia (694), Palencia (624), Ávila (574), Zamora (523) y Soria (415).

El Ministerio ha aclarado que estas cifras se corresponden con periodos disfrutados entre enero y junio por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

En total, la Seguridad Social tramitó en el primer semestre del año 9.891 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Castilla y León y el gasto alcanzó los 84,56 millones de euros. Del conjunto, 4.590 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 5.301 al segundo progenitor, normalmente el padre.

Por provincias, la mayor parte de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se tramitaron de nuevo en Valladolid, con 2.396, seguida de Burgos (1.672), León (1.549) y Salamanca (1.312) con el resto por debajo del millar: Segovia (793), Ávila (635), Palencia (586) y Soria (485) con Zamora a la cola con 463.

Valladolid también lidera el gasto de estas prestaciones con 21,59 millones, seguida de Burgos (15,28 millones), León (12,52 millones), Salamanca (10,44 millones), Segovia (6,82 millones), Ávila (5,02 millones), Palencia (4,98 millones), Zamora (4,07 millones) y Soria (3,80 millones).

El mayor número de prestaciones por nacimiento corresponden a Andalucía (45.809), seguida por Cataluña (44.771), Madrid (40.914) y la Comunidad Valenciana, donde se han gestionado 25.951 prestaciones, con Castilla y León en octavo lugar.