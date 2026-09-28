Concluye la demolición del puente de Granja Florencia (Zamora) y se prepara la licitación del nuevo por 5,9 millones

Demolición del puente Granja Florencia. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha culminado los trabajos de demolición del puente sobre el río Duero situado en la carretera provincial ZA-P-2102, en el tramo comprendido entre Granja Florencia y la carretera Nacional 122, por lo que da "un nuevo paso decisivo para recuperar esta importante conexión viaria".

La actuación de demolición se inició a principios del pasado mes de agosto, después del hundimiento del pilar central de la estructura registrado en junio, que obligó a la institución provincial a actuar "de manera inmediata para garantizar la seguridad y proceder a la retirada de la infraestructura dañada".

Los trabajos fueron adjudicados mediante procedimiento de emergencia a Tragsa por un importe de 1,1 millones y han permitido completar la retirada de los cinco vanos que componían la estructura existente, señala la Diputación a través de un comunicado.

Para hacer posible la demolición ha sido necesario desplegar un "importante dispositivo" de medios técnicos y maquinaria, incluyendo la construcción de una península provisional en el cauce del río Duero, para cuyo acondicionamiento se utilizaron más de 9.000 toneladas de material de relleno a base de canto de río.

La complejidad de la actuación se ha visto condicionada por las propias características del cauce y por la necesidad de trabajar sobre elementos de la estructura que permanecían anclados hasta una profundidad aproximada de ocho metros, lo que ha requerido maquinaria especializada para poder completar con garantías la demolición.

Con la finalización de estos trabajos, la Diputación da por concluida la primera fase de una actuación que tiene como objetivo último "recuperar de forma definitiva" la comunicación entre Granja Florencia y la N-122 mediante la construcción de un nuevo puente.

Una vez finalizada la demolición, la institución provincial prepara la siguiente fase del proyecto. En estos momentos, los técnicos del Área de Obras de la Diputación trabajan en la redacción de los pliegos administrativos necesarios para sacar a licitación la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del nuevo puente.

La previsión es que pueda salir antes de que concluya el presente año, por un importe de 5,9 millones, con el objetivo de "agilizar al máximo" los plazos administrativos y técnicos y mantener la planificación prevista para la construcción de la nueva infraestructura, detalla la Diputación.

El propósito es que, una vez adjudicado el contrato y completados los trámites necesarios, los trabajos de construcción del nuevo puente puedan comenzar en la primavera de 2027 y que contará con una solución técnicamente "más robusta" que la estructura anterior, con un único vano apoyado sobre dos estribos laterales y una anchura prevista de 10,5 metros.

La nueva infraestructura permitirá eliminar los apoyos intermedios existentes en el cauce y "mejorar tanto las condiciones de seguridad de la carretera como su comportamiento hidráulico frente a las avenidas del río Duero".

SOLUCIÓN DEFINITIVA

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado que la finalización de la demolición supone "un paso fundamental para recuperar cuanto antes una conexión viaria que es necesaria para los vecinos y usuarios de esta carretera".

Faúndez ha valorado la "rapidez" con la que ha actuado la institución provincial desde el hundimiento del puente y ha señalado que la Diputación ha cumplido "con el compromiso de actuar con la máxima celeridad, primero para retirar la estructura dañada y, ahora, para avanzar hacia la construcción de un nuevo puente".

"Ahora damos un paso más. Los técnicos del Área de Obras están trabajando ya en los pliegos para poder sacar antes de finalizar el año la licitación conjunta del proyecto y la obra del nuevo puente, con un presupuesto de 5,9 millones de euros y con la vista puesta en comenzar los trabajos en la primavera de 2027", ha señalado Faúndez.

El presidente ha subrayado igualmente que la prioridad de la Diputación es "acortar al máximo los plazos sin renunciar a las garantías técnicas y administrativas necesarias", de manera que la nueva infraestructura pueda estar en servicio "lo antes posible".