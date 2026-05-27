El concurso 'Dulcería 2026 - Mejor dulce Alimentos de Valladolid' consagra el talento pastelero de la provincia - ASOCIACIÓN CONFITEROS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Pequeña Avellana, de la confitería La Francesa de Valladolid, se ha proclamado vencedor del certamen 'Dulcería 2026 - Mejor Dulce Alimentos de Valladolid', una iniciativa impulsada por la Diputación de Valladolid que se consolida como uno de los "grandes escaparates" del talento repostero y de la excelencia agroalimentaria de la provincia.

El dulce ganador es un cake de viaje individual inspirado en el financiere clásico con bizcocho de base de avellana y almendra elaborado con mantequilla noisette en una propuesta que ha destacado por su "equilibrio técnico, creatividad, presentación y capacidad para reinterpretar la tradición pastelera vallisoletana mediante el uso de ingredientes de proximidad", según ha explicado la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El premio está dotado con 1.000 euros, además del "reconocimiento profesional y la proyección que supone convertirse en referente provincial de la pastelería artesanal".

El certamen, celebrado este miércoles en el Edificio Q-BO, ha sido organizado por la Diputación Provincial, a través de la marca de calidad 'Alimentos de Valladolid, a gusto de todos' y la mencionada asociación, con la colaboración de ACOR.

Más allá del reconocimiento gastronómico, el concurso nace con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de la provincia, apoyar a las pequeñas confiterías artesanas y poner en valor el potencial de Valladolid como destino gastronómico de referencia.

En total, han participado 20 confiterías de distintos municipios de la provincia, reflejando la riqueza, diversidad y alto nivel creativo del sector pastelero vallisoletano.

En concreto, han participado Belaria, Clauval, Confitería Chus, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Vitín, Deliciass, Dulces Galicia, El Bombón, El Dulce Confitería-Pastelería, El Postre de Lisa, L'Atelier Sin Gluten, La Francesa, La Tahona de Chari, Pastelería Bravo, Pastelería Menta y Chocolate, Repostería Artesana La Casita, Repostería Artesana La Tía Melitona, Repostería La Giralda de Castilla, Pastelería Castilviejo y Xokoreto.

El primer premio ha sido entregado por el diputado del área de empleo, desarrollo económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero, y el director general de ACOR, José Luis Domínguez.

OTROS GALARDONES

El segundo premio, dotado con lote de Alimentos de Valladolid, diploma y 500 euros, fue concedido a Nubes de vendimia y fresa, de Xocoreto de Castronuño, y entregado por Miguel Ángel Benito y Javier Labarga.

Por su parte, el tercer galardón, dotado con lote de Alimentos de Valladolid, diploma y 300 euros, recayó en Delicia de piñon, de la Confiteria La Casita de de Alaejos, siendo entregado por Noelia Tomoshige y Concepción López.