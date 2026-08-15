El I Concurso Nacional de Chapas reúne a medio millar de personas y corona a sus ganadores

Conrado Íscar entrega el premio al vencedor en la categoría absoluta, Adrián Rey. - CONCURSO DE CHAPAS

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Villaco, de apenas 70 habitantes y ubicado en el Valle del Esgueva, ha reunido este sábado a más de 500 personas con motivo de la celebración del I Concurso Nacional de Chapas, una iniciativa pionera en España organizada bajo el lema 'Este verano te damos la chapa contra las pantallas'.

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el alcalde de Villaco, Jesús Rey, y el teniente de alcalde, Alfredo Ruiz, entre otras autoridades.

Durante la jornada, Íscar ha destacado que iniciativas como esta representan la esencia de la provincia: "Sigamos creyendo en esta tierra, una tierra llena de oportunidades". Asimismo, ha puesto en valor el propósito del encuentro de dejar de lado las pantallas para recuperar un juego tradicional, señala la organización a través de un comunicado.

La competición se ha desarrollado entre las 10.00 y las 13.00 horas en dos categorías. En la categoría Absoluta (de 14 a 99 años), el ganador ha sido Adrián Rey, seguido de Isaac Cuña y Jesús Pollo. Por su parte, en la categoría Infantil (de 10 a 13 años), el triunfo ha correspondido a Miguel Toquero, por delante de Adriana Alonso y Eizan Núñez.

La gala de entrega de premios ha estado presentada por la periodista María Benito y los tres primeros clasificados de cada modalidad han recibido diplomas acreditativos y diversos galardones.

La jornada festiva se ha completado con un programa de actividades que ha incluido animación en directo a cargo del 'speaker' Edu Preco, una fiesta de la espuma, una paellada, una 'food truck' y servicio de bar.

El evento ha registrado un "destacado impacto mediático" tras superar el millón de visualizaciones en redes sociales.