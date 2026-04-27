Condenado a 23 años por el asesinato a golpes de su pareja en Matamala de Almazán (Soria) en 2022

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SORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Soria ha impuesto una pena de 23 años al acusado por el asesinato de una mujer la noche del 24 de diciembre de 2022 en la localidad de Matamala de Almazán, frente a los 27 que habían solicitado la Fiscalía y la acusación particular, 25 por el asesinato y dos más por los daños producidos al quemar la vivienda para encubrir el crimen.

El fallo, sin embargo, imponte al autor de los hechos 22 años por el asesinato y uno más por los daños en el inmueble, mientras que la defensa, por su parte, había pedido, sin éxito, la absolución, tras el veredicto unánime de culpabilidad por parte del jurado.

Los hechos se produjeron durante la madrugada de la Nochebuena de 2022. Según la sentencia facilitada por la Audiencia Provincial de Soria, el acusado habría golpeado varias veces en la cabeza a la que era su pareja, con la que no convivía de manera continua, lo que le causó la muerte de manera casi inmediata. Para tratar de ocultar el delito, el asesino quemó acto seguido la casa.

LLAMADA AL 1-1-2

Además, a la mañana siguiente, llamó al 1-1-2 para avisar del incendio y de que había dentro una mujer asesinada, tratando así de incriminar a una tercera persona, el exnovio de la víctima, quien pudo demostrar durante el juicio que esa noche se encontraba en Gerona.

Por todo ello, y una vez dictaminada la culpabilidad, la Audiencia Provincial ha publicado esta sentencia con los 23 años totales de prisión, más las indemnizaciones correspondientes a los familiares de la víctima.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación en la Sala de los Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un plazo de diez días.