Confacapal, contra la reducción horaria en septiembre

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confacapal) asegura encontrarse expectante a la espera de una nueva "filtración" del calendario escolar para el curso 2025-2026, sin consenso alguno con el Consejo Escolar, y exige el cumplimiento de la orden de retirada de la reducción horaria aplicada en el mes de septiembre.

"¿Una vez más, el calendario se filtrará y lo conoceremos antes que el propio Consejo Escolar? No sería algo novedoso. Cuatro cursos consecutivos los miembros de la comunidad educativa allí representada llevan denunciando dicha falta de respeto hacia el órgano consultivo más importante en educación. Algo tan importante como La organización de los tiempos escolares se publica sin escucha ni consenso", denuncia Confacapal a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Sin embargo, dicha confederación apunta que en el presente curso se añade un nuevo elemento que hace dicha espera aún más "emocionante" pues, "además de la filtración del próximo calendario escolar antes de su publicación en Bocyl", se pregunta si la Consejería de Educación habrá tenido en cuenta la resolución del Procurador del común (Expediente: 942/2023) en la que le insta a retirar la reducción horaria del mes de septiembre.

Y es que Confacapal recuerda que los motivos que expone para ello son contundentes: no hay ningún criterio educativo fundamentado y consensuado que justifique esa reducción, no están garantizadas las necesarias medidas de conciliación al alcance de todas las familias y, además, no se da cumplimiento a la obligación determinada en la Orden EDU/385/2017.

Por todo ello, la confederación insiste en que se encuentra ante días de "emoción contenida...¿o serán días de una nueva confirmación de que a la Administración le importa muy poco los principios y argumentaciones educativas para diseñar el calendario escolar, le importa muy poco cumplir sus propias normas y le importa muy poco lo que pueda opinar la comunidad educativa?", concluye.