Confirmados tres nuevos focos de Enfermedad de Newcastle en Íscar, San Vicente del Palacio y Cogeces (Valladolid)

Imagen de una granja de pollos - JCYL

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tres nuevos focos de la Enfermedad de Newcastle en los términos municipales de Íscar, San Vicente del Palacio y Cogeces del Monte (Valladolid).

En concreto, el primero se corresponde con una granja de gallinas ponedoras en el municipio de Íscar (comarca de Olmedo), localizado muy próximo al foco detectado recientemente en el mismo municipio; el segundo en una granja de broilers en el municipio de San Vicente del Palacio (comarca de Medina del Campo), localizado aproximadamente a 20 kilómetros del previamente notificado en Olmedo; y el tercero se ha confirmado en una granja de broilers en el municipio de Cogeces del Monte (comarca de Peñafiel), a unos 13 kilómetros del notificado en Montemayor de Pililla.

Con estos nuevos casos, el número total de focos de enfermedad de Newcastle notificados en la zona es de nueve y se localizan en Olmedo, La Pedraja de Portillo (dos), Íscar (dos), Montemayor de Pililla, Aldea de San Miguel, San Vicente del Palacio y Cogeces.

La granja de ponedoras de Íscar, que se encontraba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 141.592 gallinas y la sospecha se comunicó el 26 de junio como consecuencia de la vigilancia activa.

La granja de broilers de San Vicente del Palacio, que no se encontraba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 40.000 broilers y la sospecha se comunicó el 28 de junio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 19 por ciento del censo.

Por su parte, la granja de broilers de Cogeces del Monte estaba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 119.604 broilers y la sospecha se comunicó el 27 de junio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 1 por ciento del censo.

Los Servicios Veterinarios han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea como es la inmovilización inmediata de la granja afectada desde la fecha de sospecha y la realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

Además, se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja confirmada y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

OTRAS MEDIDAS

De la misma forma, se establece una zona de restricción alrededor del foco. En los radios de 3 y 10 kilómetros hay 13 explotaciones comerciales con censo, de las que ocho ya pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.

Fuentes del Ministerio han señalado que la secuenciación parcial del virus realizada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete muestra que el virus circulante en la provincia de Valladolid pertenece al genotipo VII.2, lo que supone un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corroboraría el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes.

El Ministerio ha recomendado reforzar la vigilancia pasiva, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular la aplicación de adecuados programas de vacunación frente a la enfermedad.

Asimismo, ha apuntado que, aunque la vacuna no proteja "al cien por cien", sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.