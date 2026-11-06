La Consejería de Agricultura presupuesta para 2027 un total de 739 millones, de ellos 195 a inversiones reales

El consejero de Agricultura, durante su comparecencia en las Cortes. - CORTES CYL

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental destinará a inversiones reales a lo largo de 2027 más de 195 millones, del total de los 739,72 prespuestados para dicho ejercicio, tal y como ha anunciado su máximo responsable, Joaquín Antonio Pino, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda

El responsable autonómico ha subrayado que la estructura de las cuentas autonómicas "concentra la mayor parte de los recursos en inversión y ayudas", al sumar 552,79 millones de euros entre el capítulo 6, correspondiente a inversiones reales con 195,28 millones, y el capítulo 7, relativo a transferencias de capital con 357,51 millones.

Ambas partidas conjuntas representan exactamente el 74,73 por ciento del total de la sección y se encuentran destinadas fundamentalmente a financiar inversiones directas, infraestructuras del campo, apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas, modernización agroalimentaria, desarrollo rural y la gestión integral del medio natural.

Asimismo, el consejero, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que el documento presupuestario utiliza "una base homogénea de comparación que incorpora a 2024 los créditos de los centros directivos que actualmente integran la Consejería", sobre la cual el importe equivalente de aquel ejercicio fue de 634,80 millones de euros, advirtiendo de que estas cuantías corresponden al proyecto remitido al Parlamento autonómico y "quedan sujetas a su tramitación parlamentaria", completándose la estructura general con el capítulo 1, destinado íntegramente a gastos de personal, que alcanza los 157,24 millones de euros para sostener la plantilla adscrita a sus órganos, servicios y unidades vinculadas a las competencias incorporadas.

MÁS DE 79 MILLONES PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS

En el bloque centrado en la viabilidad del campo, el relevo generacional y las infraestructuras rurales, el consejero ha destacado que el proyecto recoge una asignación de 79,81 millones de euros para acciones estructurales en explotaciones agrarias, un apartado que agrupa de manera prioritaria "las líneas vinculadas a la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones", respaldadas además por una dotación adicional de 5,5 millones de euros en un instrumento financiero específico para facilitar financiación crediticia a estas actuaciones de mejora.

De forma paralela, el departamento ha consignado 32,70 millones de euros para infraestructuras agrarias orientadas a la mejora de la competitividad, abarcando proyectos de concentración parcelaria, acondicionamiento de caminos y vías rurales, así como "la continuidad del Plan de Balsas, con la previsión de construir doce nuevas infraestructuras en Ávila, Salamanca y Zamora para facilitar el abastecimiento de agua a la ganadería extensiva".

Por su parte, en el ámbito de regadíos, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León contará con 62,58 millones de euros para infraestructuras, partidas que permitirán continuar las actuaciones de modernización y transformación previstas y mejorar la eficiencia energética de las comunidades de regantes, mientras que el área de investigación aplicada, digitalización y tecnología dispondrá de 17,73 millones de euros para proyectos de mejora genética, sanidad animal, agricultura de precisión, utilización de sensores y riego inteligente, complementándose este bloque con 18,13 millones para enseñanza agraria y funcionamiento de centros formativos y 1,5 millones asignados a las medidas de la Estrategia de la Mujer Rural.

Por lo que respecta al fortalecimiento del tejido empresarial y el desarrollo socioeconómico de los municipios, Joaquín Antonio Pino ha detallado ante la comisión parlamentaria que la línea de transformación y comercialización de productos agrarios cuenta con una dotación de 58,55 millones de euros, cuyos recursos se dirigen a apoyar inversiones destinadas a "la modernización, ampliación y mejora de la competitividad de las industrias agroalimentarias" de la Comunidad.

En este contexto de diversificación de la actividad económica, el titular de la Consejería ha remarcado la asignación de 29,54 millones de euros al programa LEADER, cuantía que se canalizará a través de los grupos de acción local para respaldar de manera directa "proyectos empresariales, servicios y otras iniciativas de actividad económica en el medio rural" que afiancen oportunidades laborales y servicios esenciales en el territorio.

De manera complementaria a estas líneas económicas, el proyecto de presupuestos reserva un montante de 8,80 millones de euros para la promoción de la calidad alimentaria, recursos que comprenderán medidas orientadas a respaldar "las figuras de calidad diferenciada, la presencia en mercados y ferias y otras actuaciones de promoción previstas en la documentación presupuestaria", consolidando así la presencia y el valor añadido de las producciones agroalimentarias en los distintos circuitos comerciales.

En el apartado de producción, sanidad de la cabaña ganadera y gestión de riesgos climáticos, la Consejería ha asignado un total de 21 millones de euros para el apoyo a la suscripción de seguros agrarios, dotación orientada a mitigar las pérdidas de agricultores y ganaderos derivadas de contingencias meteorológicas o sanitarias.

A esta partida se suman 12 millones de euros asignados a la sanidad ganadera, fondos destinados de forma específica "a los programas sanitarios, su ejecución y las indemnizaciones previstas" ante eventuales sacrificios obligatorios o medidas de control epidemiológico en la cabaña ganadera autonómica.

Asimismo, el consejero ha precisado que el proyecto económico contempla 4,33 millones de euros para actuaciones colectivas en pastos comunales y tres millones de euros dirigidos al sostenimiento y fomento del sector apícola, al tiempo que las ayudas dirigidas a las asociaciones de criadores y a las medidas vinculadas al mantenimiento de "las razas ganaderas autóctonas e integradas" dispondrán de una partida presupuestaria de 1,15 millones de euros para conservar el patrimonio genético pecuario.

En materia de medio natural y política ambiental, el consejero ha detallado dotaciones específicas entre las que sobresalen 13,13 millones de euros para la gestión del lobo, de los cuales 7,58 millones se consignan para indemnizaciones por daños a explotaciones y 5,55 millones para prevención y actuaciones asociadas, a los que se añaden 2,87 millones de euros para prevención e indemnización de daños provocados por el resto de la fauna silvestre.

Esta área se complementa con 6,10 millones de euros asignados a actuaciones sobre especies protegidas de flora y fauna, 2,28 millones para gestión cinegética y piscícola --incluyendo inversiones en reservas regionales de caza, recuperación de hábitats piscícolas y promoción de la caza y la pesca--, 1,252 millones para educación ambiental, formación técnica y divulgación, y las partidas de la Dirección General de Política Ambiental para prevención, inspección, renovación de equipos técnicos y de laboratorio y mantenimiento de la Red de Control de la Calidad del Aire; todo ello al margen de los 924,42 millones de euros correspondientes a la sección diferenciada de la Política Agraria Común (PAC), que no se integran en los 739,72 millones de la Consejería y serán gestionados por el departamento como Organismo Pagador.