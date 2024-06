El consejero de CyL es nombrado vicepresidente del CISNS, aunque sus funciones siempre dependerán de Mónica García

MADRID/VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha sido nombrado como vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), aunque ha destacado que sus funciones siempre dependerán de ella como titular del Ministerio.

Así ha informado García en la rueda de prensa que se ha celebrado después del CISNS en el Ministerio de Sanidad. En este CISNS se ha acordado que el consejero 'popular' Vázquez Ramos ocupe la vicepresidencia, aunque sus atribuciones siempre dependerán del presidente del Consejo Interterritorial, que siempre será la persona titular del Ministerio de Sanidad, en este caso Mónica García.

La ministra ha aclarado que "nunca se podrá celebrar un CISNS sin la presencia de su presidenta". "Sus atribuciones pasan por sustituirme cuando tenga que salir un momento del CISNS para llamar por teléfono", ha puesto como ejemplo García, al tiempo que ha añadido que "siempre cumplirá las funciones delegadas por la presidenta".

De este modo, el consejero de CyL ocupará por primera vez este cargo, después de que los consejeros de Sanidad del PP lo propusieran en el orden del día del CISNS para evitar el "ninguneo" de García.

ACUERDO DE TODOS LOS PUNTOS POR UNANIMIDAD

Asimismo, García ha informado que el Pleno del CISNS ha aprobado por unanimidad todos los acuerdos previstos en el orden del día, entre ellos la transferencia del Gobierno de 38 millones de euros a las comunidades autónomas destinados a la salud mental, en concreto para líneas que financien el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024.

"Con este acuerdo el Ministerio se sigue haciendo cargo de una de las prioridades capitales que nos marcamos cuando llegamos, que es la atención a la salud mental", ha recalcado la ministra.

En este punto, García ha recordado que con estos 38 millones de euros continúan trabajando con el resto de los ministerios y con el Comisionado de Salud Mental con "políticas transversales" para "abordar todos aquellos problemas estructurales que causan tanto sufrimiento".

REPARTO DE FONDOS

Mónica García también ha señalado que se ha aprobado el reparto 2,8 millones de euros destinados a Enfermedades Raras y Enfermedades Neurodegenerativas. Algunas comunidades autónomas se habían quejado de que estas cantidades eran inferiores a otros años, aunque García lo ha negado.

"Son los mismos fondos que el año pasado, lo que pasa es que hay algunas comunidades que el año pasado no se los gastaron y eso se queda en un remanente. Si no te gastas el dinero, al año siguiente no te dan el mismo y te descuentan lo que no te has gastado. Esto es básico y esto es lo que ha pasado en algunas comunidades. Así se lo hemos explicado, pero los fondos transferidos, en este caso 2,8 millones transferidos para Enfermedades Raras y Enfermedades Neurodegenerativas son exactamente los mismos que se llevan transfiriendo en los últimos años", ha zanjado.

CONVALIDACIÓN DE PROFESIONALES EXTRACOMUNITARIOS

Pese a no ser estar en el orden del día, Mónica García ha recordado que en el último CISNS extraordinario, celebrado la pasada semana, se acordaron las medidas sobre el papel de los residentes de último año durante este verano. "Le hemos vuelto decir a las CCAA que cualquier duda que tengan sobre este asunto estamos encantados de solventarlas", ha apuntado.

En este sentido, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha propuesto como solución ante la falta de médicos en Atención Primaria que el Ministerio facilite la convalidación de títulos de profesionales extracomunitarios.

"Hay otra serie de competencias que sí que tiene el Ministerio en los que no ha tomado ningún tipo de acción, como es, por ejemplo, el que no haya ocupado todas las plazas MIR de formación este año, que nos parece algo muy grave, o que a día de hoy todavía no nos hayan pasado el listado de los médicos extracomunitarios que están pendientes de convalidar el título y que sí que podrían hacernos falta para este verano a todas las comunidades autónomas", ha señalado Matute.

En este punto, García ha aclarado que "el Ministerio de Sanidad está al día en todas las homologaciones de especialistas". "Supongo que la consejera hablará de las homologaciones del título de especialista porque las homologaciones del título de médico no pertenecen a Sanidad, sino al Ministerio de Universidades", ha explicado.