Archivo - Una urna. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 4.485 mesas electorales previstas en Castilla y León para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, se han constituido ya al cien por cien, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral del Ministerio del Interior a las 10.20 horas.

La Comunidad ha sido una de las últimas de España en confirmar la constitución del total de sus mesas, ya que a las 10.00 horas aún quedaba por constituir una en Peleagonzalo (Zamora), que finalmente se ha dado por establecida.

Un total de 2.106.438 electores podrá votar en Castilla y León en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, un 1,10 por ciento más en comparación con los comicios generales del 23 de julio de 2023, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.

En total, el censo ha aumentado en 22.862 electores respecto al de la cita con las urnas de 2023, cuando alcanzó los 2.083.576 electores. Además, 68.394 ciudadanos podrán votar por primera vez en unos comicios tras haber cumplido los 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales.

La mayor parte serán electores de Castilla y León residentes en España, con 1.918.977, un 0,17 por ciento menos que hace casi cuatro años y 3.200 menos en cifras absolutas. Por su parte, los electores de Castilla y León residentes en el extranjero ascienden a 187.461, un 16,15 por ciento más respecto a los comicios generales de 2023 --26.062 más en cifras absolutas--.