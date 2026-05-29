Convocado el proceso selectivo unificado para cubrir 143 plazas de policía local en 40 municipios

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Valladolid - POLICÍA LOCAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha convocado el proceso selectivo unificado de 2026 para el ingreso en los cuerpos de policía local en los ayuntamientos adheridos al convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para la coordinación de estos procedimientos con un total de 143 plazas distribuidas en 40 municipios.

Según establece la Orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las plazas corresponden a la categoría de agente de Policía Local y se reparten entre ayuntamientos de las nueve provincias de la Comunidad.

Del total, 107 plazas corresponden al turno libre, de las que dos se reservan para personal militar profesional de tropa y marinería, mientras que 36 plazas se reservan al turno de movilidad para agentes de otros cuerpos de Policía Local de Castilla y León.

Los municipios con mayor número de vacantes son Valladolid, con 24 plazas; León, con 18; Palencia, con 12; Salamanca, con 10; Soria, con 9; y Segovia, con 8. También destacan Aranda de Duero, con 6 plazas; Arévalo, con 5, y Villamuriel de Cerrato, con 4, entre otras localidades incluidas en la convocatoria.

El sistema selectivo será de oposición libre para quienes concurran por el turno libre y de concurso-oposición para quienes participen por movilidad. Los aspirantes que accedan por turno libre deberán superar, además de las pruebas físicas, de conocimientos, psicotécnicas y el reconocimiento médico, un curso selectivo de formación básica organizado por la Escuela Regional de Policía Local, con una duración mínima de nueve meses e integrado por una fase teórico-práctica y un periodo de prácticas en el municipio de destino.