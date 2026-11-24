Rueda de prensa de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha acusado al Ayuntamiento de "vaciar de contenido" el Consejo Municipal de las Mujeres y "no implicarse" contra la violencia de género pese a que ha elegido 'Implicarte salva-vidas' como lema para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En una rueda de prensa este martes, 24 de noviembre, para presentar la manifestación que han convocado para el 25 de noviembre, la Coordinadora ha cuestionado que el Consistorio haya elegido el mencionado temas cuando "son los primeros que no se implican cuando niegan la violencia de género".

"Dices que se implique la ciudadanía pero tú no estás dando ejemplaridad de la misma. Es bastante difícil de comprender. Creo que deberían de explicar por qué han elegido ese lema casualmente ahora nada", ha señalado al respecto Paula Granados.

La representante de la Coordinadora de Mujeres ha hecho esta reflexión en el marco de la crítica al Ayuntamiento por no haber llegado a un consenso para la lectura del manifiesto del 25 de noviembre y haya decidido leer una declaración elaborada por el Tercer Sector, después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no haya promovido una declaración institucional conjunta por este día alegando neutralidad institucional por el calendario electoral.

Marisol Morais ha lamentado, en este contexto, que el Ayuntamiento de Valladolid no haya contado con el Consejo de las Mujeres para elaborar un manifiesto. "Sin contar con el Consejo, sin contar con nadie más, ha elegido a una serie de organizaciones", ha señalado sobre la redacción de esta declaración.

La representante de la entidad ha precisado que si bien participan en la elaboración del manifiesto alguna organizaciones participantes del Consejo de Mujeres, otras son asociaciones elegidas por el Consistorio que no trabajan en ámbitos de sensibilización contra la violencia de género o atención a víctimas.

Morais ha puesto a estas entidades que "hacen una labor maravillosa dentro de sus competencias", pero no trabajan "diariamente" en el ámbito de la violencia de género, y ha aclarado que este debate ya se suscitó en el marco de una reunión del Consejo de las Mujeres, en el que el concejal responsable, Rodrigo Nieto, dijo que se tendría en cuenta al Consejo en futuras ocasiones.

"Es una forma de vaciar de contenido a los órganos colegiados participativos que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, como es el Consejo Municipal de las Mujeres", ha advertido la representante la Coordinadora de Mujeres, entidad que no asistirá al acto institucional del Ayuntamiento en el que se leerá el texto escrito por el Tercer Sector.

Además, respecto a que la FEMP no haya hecho ningún manifiesto este año, otra de las representantes de la Coordinadora, Margarita García, ha avisado que no se puede hablar de "neutralidad" en el ámbito de la violencia de género: "En estos casos el callarse no es ser neutral el callarse es tomar partido por ocultar por tapar por quitar importancia a una cuestión que es grave, que es un problema estructural y que desde luego no se va a resolver si no tomamos cartas en el asunto la sociedad en su conjunto. La posición de la FEMP no se puede considerar una solución de neutralidad en absoluto".

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora, Yolanda Martín, ha incidido en que, en todo caso, el manifiesto "son palabras" y la organización quiere "hechos" por parte de las instituciones, un contexto en el que también ha criticado al Ayuntamiento de Valladolid por el intento de eliminar el término de violencia de género del protocolo de acceso a la vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) al cambiarlo por 'violencia doméstica'.

"Era un intento ya de invisibilizar la violencia de género, además de arrebatar derechos a las mujeres", ha apuntado sobre esta cuestión que se saldó cuando el Consistorio volvió a incluir 'violencia machista' al dictaminar los servicios jurídicos que así debía ser conforme a la ley.