La Copa Diputación de Valladolid BTT 2025 tendrá cuatro pruebas y comenzará en Pedrajas de San Esteban

El diputado Javier González y representantes municipales de Pedrajas de San Esteban, Medina de Rioseco, Olmedo y Tudela de Duero presentan la Copa Diputación de Valladolid BTT 2025 - LA DIPUTACIÓN PRESENTA LA COPA DIPUTACIÓN DE VALLA

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Copa Diputación de Valladolid BTT 2025 constará de cuatro pruebas entre septiembre y diciembre que se desarrollrán en Pedrajas de San Esteban, Medina de Rioseco, Olmedo y Tudela de Duero.

El circuito arrancará el 20 de septiembre en Pedrajas de San Esteban con la 'Piñón Race', que reunirá trail, senderismo y bicicleta de montaña, y lo acompañará una feria de comercio local y actividades hosteleras con la colaboración de Alcazarén, Cogeces y Megeces.

El 5 de octubre en Medina de Rioseco se desarrollará la marcha 'Campos y Torozos', una cita no competitiva que recorrerá el Canal de Castilla, el páramo y el valle, con la implicación de Valverde de Campos, Castromonte y Villabrágima.

El 19 de octubre llegará a Olmedo con la 'Marcha del Caballero de Olmedo', con dos recorridos exigentes con salida en la Plaza de Santa María en un maridaje entre deporte, historia y naturaleza.

El 21 de diciembre en Tudela de Duero se disputará la BajoCero Bike - Copa Diputación BTT, carrera que cerrará el calendario de la competición.