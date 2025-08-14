Cortadas la A-52 y la N-525 debido al incendio de Galicia que ha pasado a la localidad zamorana de Castromil

Comienza el embolsamiento en el área de servicio del punto kilométrico 15, en Quiruela de Vidriales (Zamora)

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal llegado de Galicia y ha pasado a la localidad zamorana de Castromil ha provocado el corte total de la A-52 y la N-525 tras haber obligado a desalojar este jueves Castromil, en el límite con la provincia de Ourense.

En concreto, se ha cortado la A-52 desde el km 79 en sentido creciente, por lo que la vía se encuentra en nivel negro, mientras que en la N-525 el corte se ha producido en el kilómetro 86 en sentido creciente, que también se encuentra en nivel negro, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Por saturación del área de estacionamiento se comienza el embolsamiento de los vehículos que circulan por la calzada del sentido creciente de la A-52, en el área de servicio del punto kilométrico 15, Quiruela de Vidriales (Zamora).

Por esta incendio forestal permanecen evacuadas las localidades de Castromil y se ha procedido a la evacuación de Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto.