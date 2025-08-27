Corte desde el 1 de septiembre en la ZA-P-2544 entre Santa Colomba y Arcos de la Polvorosa (Zamora) por obras

ZAMORA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha informado del corte de la ZA-P-2544 entre Santa Colomba de las Monjas y Arcos de la Polvorosa desde el 1 de septiembre por las obras en la calzada que consistirán en el ensanche, hormigonado y asfaltado.

El corte, que durará hasta la finalización de estas obras dentro del proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la vía, afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4,200 y 5,500, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Para comunicar ambas localidades, se procederá al desvío por la N-525 y por el camino que une Santa Cristina de la Polvorosa y Arcos de la Polvorosa, sinq ue ninguna localidad intermedia quede incomunicada.

La Diputación ha concedido la autorización a la adjudicataria del proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la carretera ZA-P-2544, la empresa Contratas y Obras San Gregorio S.A., que lo solicitó para poder ejecutar las unidades de obra, ensanche y sustitución de obras de fábrica, el hormigonado de cuñas de ensanche y el extendido de la mezcla bituminosa.