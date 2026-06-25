Las Cortes acogen el martes el pleno monográfico del Procurador del Común que sigue en funciones desde noviembre de 2022

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León acogerán el próximo martes, 30 de junio, el pleno monográfico del Procurador del Común, el organismo estatutario que representa al defensor del pueblo en la Comunidad Autónoma y cuyo dirigente, Tomás Quintana, está en funciones desde el 2 de noviembre de 2022.

Tomás Quintana tomó posesión de su cargo el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado por el presidente de las Cortes en la anterior legislatura, Carlos Pollán, el 2 de noviembre de 2022 tras haber pasado el periodo de cuatro para el que había sido elegido formalmente.

El Procurador del Común se mantiene en funciones tres años y medio después a la espera de que sea renovado formalmente o de que sea nombrado un sucesor, para lo que se necesita un acuerdo entre las principales fuerzas políticas con representación en las Cortes --PP y PSOE-- puesto que requiere el voto a favor de tres quintas partes del Hemiciclo compuesto por 82 procuradores, 33 de ellos del PP y 30 del PSOE, que iniciaron conversaciones al inicio del pasado mandato y se retomarán en septiembre, como ha confirmado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García.

"Se iniciaron en el 2022 (...) y ahí se quedó. Nunca más volvimos a saber nada así que desconocemos si el señor Mañueco tendrá a bien cumplir con lo establecido en Castilla y León respecto a la renovación de las instituciones propias", ha afeado en concreto la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha lamentado que la institución que representa al Defensor del Pueblo en la Comunidad lleve casi cuatro años en funciones.

Tanto la socialista como la portavoz del Grupo Mixto, Alicia Gallego, han coincidido en destacar la importancia del informe del Procurador del Común que se debatirá la próxima semana en el que pone "blanco sobre negro" lo que pasa en la Comunidad y "saca las vergüenzas a la gestión del señor Mañueco".

Alicia Gallego ha considerado "lamentable" el retraso en la renovación del Procurador del Común y del resto de las instituciones propias de Castilla y León y ha insistido en que siguen funcionando aún en una "situación interina".

"Estamos iniciando una legislatura, las instituciones propias están funcionando con normalidad, parten del consenso de su momento y, efectivamente, a partir de la finalización del verano, cuando retomemos el curso, nos sentaremos", ha aseverado Leticia García.