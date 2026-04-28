Las Cortes tendrán el reparto de dedicaciones exclusivas y de retribuciones de 2022 a la espera de un grupo de trabajo

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) - Las Cortes de Castilla y León echarán a andar inicialmente con el reparto de 25 dedicaciones exclusivas y de retribuciones que se acordó en el año 2022, al inicio de la anterior legislatura cuando PP y Vox pactaron reducir el número de procuradores con salario del Parlamento, si bien el Grupo Popular ha planteado crear un grupo de trabajo para estudiar "con calma, con serenidad, con transparencia y sin límite de tiempo" el futuro número de dedicaciones exclusivas por cada grupo --son cuatro--.

Este es el principal asunto que ha centrado la primera reunión de la Junta de Portavoces que no ha dado el visto bueno al informe técnico de la Secretaría General de la Cámara para el reparto de las dedicaciones exclusivas que proponía sumar al reparto de un liberado por cada cinco procuradores elegidos en las elecciones uno más por cada fracción de tres procuradores, lo que habría beneficiado a PP --obtuvo 33 que le daría seis liberados por la división entre cinco más uno por la fracción de tres-- y a Vox --obtuvo 14 que le daría dos liberados por la división y uno más por la fracción de tres--.

Finalmente, se aplicará el acuerdo de 2022 que da un liberado por cada cinco escaños obtenidos en las elecciones, a los que se suman las dedicaciones exclusivas de los seis miembros de la Mesa y las de los cuatro portavoces parlamentarios. De este modo, el Grupo Popular mantendrá sus siete liberados --6 por la división de los 33 escaños entre cinco más el portavoz--, mientras que el Grupo Socialista pasa de seis a siete dedicaciones exclusivas tras haber ganado dos procuradores y llegar a 30 --seis por la división entre cinco y el del portavoz--.

El Grupo Parlamentario Vox mantendrá los tres --dos por la división más el portavoz-- y el Grupo Mixto pasa de uno a dos --uno por los cinco escaños más el portavoz--.

"Es la fórmula para que las Cortes comiencen a andar, este es un requisito previo", ha admitido la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, que ha insistido en la necesidad de "estudiar con tiempo y con transparencia" una nueva distribución de las dedicaciones exclusivas a través del grupo de trabajo propuesto inicialmente para este asunto.

Sobre el informe técnico de la Secretaría General con la propuesta de la fracción del tercio rechazada principalmente por Vox, ha insistido en que salió de los servicios jurídicos y administrativos ante la celebración de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces con una propuesta "más ajustada" al resultado de las últimas elecciones.

"El Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular no ha hecho ninguna propuesta", ha zanjado García a preguntas de los periodistas sobre de quién partió la iniciativa del informe de la Secretaría General que no ha prosperado. "El presidente --de las Cortes, Francisco Vázquez, del PP-- no está aquí y el Grupo Popular no ha presentado esa propuesta", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, Carlos Pollán, ha rechazado cualquier aumento del gasto público y de las dedicaciones exclusivas para los grupos parlamentarios, a pesar de que el informe beneficiaba a Vox, ha admitido, y ha apelado a la "coherencia" con el planteamiento de reducción de gasto que propusieron tanto en 2022 como en las campañas electorales y en los acuerdos de gobierno ya firmados en Extremadura y en Aragón.

"Nosotros no vamos a votar aquí a favor de aumentar una dedicación exclusiva cuando en nuestro programa electoral llegamos a reducir el gasto político, cuando en el acuerdo de Extremadura hay una reducción del gasto político y en Aragón también, sería incoherente. Nosotros podemos ser muchas cosas, pero no nos solemos pisar de lo que decimos en un sitio a lo que decimos en otro", ha aseverado.

Por otro lado, Carlos Pollán ha considerado "sorprendente" que el Grupo Parlamentario Popular haya rechazado hoy la propuesta de reparto de dedicaciones exclusivas que el de Vox ha circunscrito a la Presidencia de las Cortes, a lo que Leticia García ha respondido que la Junta de Portavoces no vota nada y sólo ha dado una opinión de los aspectos organizativos internos de nombramientos y de funcionamiento administrativo para esta legislatura.

Finalmente, el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha ironizado con que el presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha tenido que "recoger carrete" respecto al planteamiento de la fracción del tercio para no herir susceptibilidades a Vox con el que no lo había pactado.

"Un día se ha levantado valiente Mañueco, ha presentado una propuesta que no tenía pactada con Vox y ha tenido que recoger carrete, no hay más", ha zanjado sobre este asunto el socialista que ha insistido en que la negociación del acuerdo de Gobierno en Castilla y León se está llevando a cabo en Madrid.

Martínez ha asegurado que la primera reunión de la Junta de Portavoces ha sido cordial y ha aprovechado la ocasión para proponer la creación de un grupo de trabajo para corregir "la anomalía democrática" que supone que las Cortes de Castilla y León sean "el único parlamento autonómico" del país en el que sus responsables políticos no tienen una dedicación plena cuando están, además, en la comunidad más extensa en la que la labor parlamentaria significa el desplazamiento de cientos de kilómetros.

El socialista ha puesto el ejemplo de una procuradora soriana de la pasada legislatura que tardaba tres horas y media en llegar a Valladolid para a acudir a las comisiones tras lo que tenía que dedicar otras tres horas y media de vuelta en lo que ha considerado una "imposibilidad" para poder desarrollar la actividad política "en unas mínimas condiciones dignas".

Martínez ha asegurado que el resto de los grupos han "recogido el guante" a la propuesta socialista de crear un grupo de trabajo para analizar este asunto "en el medio plazo" y que, según ha asumido también, no se podría aplicar en el presente mandato si bien dejaría hecho el trabajo.

Entre las propuestas de mínimos ha pedido que al menos haya un "número significativo" de procuradores con dedicación exclusiva por parte de que cada grupos parlamentarios con representación en cada una de las nueve provincias.

Preguntada al respecto, la portavoz del Grupo Popular ha insistido en que ahora toca hablar de las dedicaciones exclusivas y no de la profesionalización del Parlamento si bien se ha mostrado dispuesta a escuchar "otras propuestas". "No nos cerramos a hablar otras cuestiones, pero el grupo de trabajo propuesto es para las dedicaciones exclusivas", ha retierado la 'popular'.