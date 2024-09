El Cosquín Rock contará este sábado con lanzaderas hasta el recinto, parking gratuito y una "gran" oferta gastronómica

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Cosquín Rock, que se celebra este sábado en Valladolid, contará con un servicio de autobús y lanzadera que tendrá una frecuencia de 30 minutos, parking gratuito hasta completar aforo y una "gran" oferta gastronómica.

Así, el festival se va a desarrollar en el recinto situado en la antigua Hípica de Valladolid, donde actuarán, entre otros, Steve Aoki, Gipsy Kings, Crystal Fighters, Ciro, Los Persas, Arde Bogotá, Hombres G y Veintiuno.

En cuanto a los autobuses que llegarán al recinto este sábado 28, las líneas que estarán operativas serán la SL, la línea 18 y la 19. En el servicio lanzadera, habrá un autobús que pasará cada 30 minutos y recogerá a los pasajeros en la Plaza de Poniente; esta recogida concluirá a la 1.30 horas, y el servicio lanzadera se acabará cuando finalice el evento.

En cuanto al servicio de las líneas 18 y 19, transitará un bus cada 30 minutos en el sentido 'Cosquín Rock' que pasará por la calle Dos de mayo y el último servicio será a las 22.30 horas.

A la vuelta (sentido Valladolid), el autobús pasará por las salidas de Puente Duero; el último servicio será a las 21.50 horas de la línea 19 y a las 22.15 horas la del 18.

Por otro lado, según ha señalado la organización del festival en un comunicaod remitido a Europa Press, en el Cosquín Rock España habrá una "gran" oferta gastronómica con puestos de comida en la zona Gastro con opciones veganas y vegetarianas, wine bars de Ribera del Duero y una "buena representación" de productos de la región. Además, también habrá cerveza Mahou Cinco Estrellas sin gluten.

Así, el festival contará con parking gratuito hasta completar aforo y habrá 80 puntos violeta dentro del recinto, por lo que si cualquier persona que se sienta acosada podrá acudir a las barras, ya que el personal de las mismas está formado para ayudar.

HORARIOS

El cartel, como destaca la organización, presenta "artistas y bandas de distintas procedencias y una gran variedad de géneros musicales", con Veintiuno (18.50); Gipsy Kings (20.15 horas), Hombres G (21.45), Arde Bogotá (23.40) y Steve Aoki (01.30) en el escenario principal, que llevará el nombre 'Ciudad de Valladolid'.

El escenario Vibra Mahou se enfocará en mayor medida en las bandas procedentes de Sudamérica, como Cuatro Pesos de Propina (18.10 horas); Nafta (19.35); los madrileños Comandante Twin (21.50); Ciro y los Persas (22.50) y Crystal Fighters a las 00.40 horas.

Finalmente, el escenario 'Four Roses' ofrecerá las actuaciones, además de Ani Queen, de Andreew a las 18.30 horas; Gara Durán a las 19.30 horas; Sienna a las 20.30; Barry B a las 21.30; Paco Devotion a las 22.30; Edu Sabanah a las 23,30; Anita B Queen a las 00.30; Maya a las 01.30 horas y We Are Not Dj's a las 02.30 horas.

Por otro lado, los más pequeños, a quienes se dirige Mundito Rock, la versión familiar del festival musical, podrán asistir a ella el mismo sábado 28 de septiembre, desde las 12.00 horas, en la Plaza de la Universidad, con propuestas gratuitas para grandes y pequeños.

Para el público más nocturno, los amantes de la música electrónica y quienes no pueden disfrutar de todo el cartel del festival, Cosquín Rock lanzó hace unos días un 'late access', un bono al precio de 30 euros, para poder disfrutar de la programación desde las 00.30 horas y hasta las 04.00 horas, con las actuaciones Steve Aoki, Crystal Fighters, y bailar las propuestas del Escenario Four Roses, con los DJ Paco Devotion, Edu Savannah, Los Mayas y We are not DJ's.