Crece un 13,6% la creación de empresas en junio en CyL, por encima 11,9 puntos sobre la media

Archivo - Varias cajas de frutas sujetas a transpaletas en Mercabilbao, a - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 13,6 por ciento en junio en tasa interanual con un total 319 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 73, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los mayores crecimientos se han experimentado en La Rioja (86,7 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (78,2 por ciento) y Extremadura (33,0 por ciento) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio. Por su parte, Canarias (-13,4 por ciento), Galicia (-11,4 por ciento) y Comunitat Valenciana (-7,6 por ciento) registraron los descensos más acusados.

En este caso la Comunidad se sitúa como la séptima que más ha crecido en cuanto a la creación de empresas en mayo, 11,9 puntos por encima de la media nacional que ha experimentado un aumento del 1,3 por ciento.

Para la constitución de las 300 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron de 9,095 millones de euros.

En el mes de junio 73 empresas que echaron el cierre el pasado en Castilla y León, 65 lo hicieron de forma voluntaria; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 7 restantes por otras causas.

Por su parte, 66 sociedades mercantiles ampliaron capital, el capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 20,1 millones de euros.