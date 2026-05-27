El Credef de Soria atiende a 164 personas en su programa de promoción de la autonomía personal

SORIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (Credef) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ubicado en Soria, ha atendido a 164 personas dentro del Programa de Promoción de la Autonomía Personal (PIPAP).

Se trata de una intervención iniciada en abril de 2022 y desarrollada en red por varios centros del Imserso que a incluye 69 personas usuarias y 95 familiares, según ha informado la subdelegación del Gobierno en Soria.

El informe del Credef se analizó en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

El documento recoge la actividad reciente de este centro estatal, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que trabaja como recurso de referencia en atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia.

El Programa PIPAP constituye una de las principales líneas de intervención del centro y tiene como objetivo favorecer la autonomía personal de personas en situación de dependencia, es decir, personas que necesitan apoyos para actividades básicas de la vida diaria por razones de edad, enfermedad o discapacidad.

El Credef desarrolla actualmente la primera edición de la segunda versión del programa.

Los resultados de las dos primeras ediciones ya fueron analizados y validados por la Coordinación de Estudios del Imserso, mientras el centro analiza ahora los datos de la tercera edición.

ABORDAJE DE LA SOLEDAD

A esta línea se suma el Programa de Abordaje de la Soledad a través del ocio, la vida activa, la promoción de la autonomía y la participación social (PAS), iniciado en abril de 2024.

Este programa se dirige a personas que ya participaron en alguna edición del PIPAP y actúa como puente entre la intervención especializada del centro y una vida más activa en la comunidad.

Su finalidad es prevenir el aislamiento, mantener rutinas saludables y favorecer la participación social y destaca también el programa de sensibilización sobre discapacidad dirigido al alumnado de centros escolares de Soria.

Esta iniciativa parte de la idea de que el conocimiento y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad deben trabajarse desde edades tempranas.

Hasta el momento, el Credef ha recibido a 511 personas en estas actividades y mantiene además un convenio con la Universidad de Valladolid (UVa) para la realización de prácticas de alumnado en el Credef.

Esta colaboración permite acercar la formación universitaria a un recurso especializado y facilita que futuros profesionales conozcan de forma directa el trabajo en dependencia, autonomía personal y atención sociosanitaria.

Entre las actividades previstas figura el desarrollo de la segunda edición de la segunda versión del PIPAP.