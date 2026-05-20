El cronista José Antonio Ruiz Hernando recibe el título de Hijo Predilecto de Segovia

El Cronista José Antonio Ruiz Hernando (Izda) Y El Alcalde De Segovia, José Mazarías, En La Entrega Del Pergamino Con El Nombramiento. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El cronista oficial de Segovia, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, José Antonio Ruiz Hernando, ha recibido el título de Hijo Predilecto de la ciudad en un acto solemne celebrado en el patio de la Casa de Abraham Seneor.

El acto ha estado presidido por el alcalde, José Mazarías, y ha reunido a miembros de la corporación municipal, autoridades civiles y militares, representantes de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, figuras locales del ámbito cultural y familiares y amigos del homenajeado.

La cita ha seguido el protocolo para estas distinciones, con una semblanza inicial del cronista, a cargo del académico de la Real Academia de San Quirce Juan Luis García Hourcade, a la que ha seguido la lectura del acuerdo plenario de nombramiento por parte del secretario del Ayuntamiento, Javier Sánchez. Finalmente, el alcalde ha hecho entrega del pergamino acreditativo del título, obra del artista Rafael Estaire.

En la semblanza previa, García Hourcade ha destacado que Ruiz Hernando representa la figura del mayor experto en la monumentalidad y la historia de Segovia, a quien estudiosos, estudiantes e instituciones de todo tipo han recurrido de forma reiterada a lo largo de décadas. Ha subrayado, además, su carácter cercano, afable y siempre dispuesto a atender a quienes solicitan su conocimiento.

El alcalde, por su parte, ha señalado que la figura de Ruiz Hernando representa "una vida dedicada con amor a sus semejantes y a todo cuanto supone hacer el segovianismo aún más grande allá donde esté".

Asimismo, el regidor ha subrayado la temprana vocación del homenajeado por el estudio, la investigación y la docencia, y ha recordado que este reconocimiento, aprobado por unanimidad en el Pleno municipal, expresa "el orgullo de todo un pueblo" hacia quien ha sabido representar los valores de Segovia dentro y fuera de sus fronteras.

Visiblemente emocionado, Ruiz Hernando ha tomado la palabra para ofrecer un discurso de hondo calado personal. Así, ha evocado el inicio de la novela 'La vida del Buscón de Quevedo' con su "Yo, señor, soy de Segovia", para relatar su infancia en el barrio de la Judería, donde, ha recordado, creció durante la posguerra española compartiendo con los vecinos "la necesidad, la vida y el ingenio".

Igualmente, ha confesado que sus espacios de juego fueron la Hontanilla, la plazuela de la Merced y la Catedral, y que fue precisamente esta última, a la que acudía a diario de la mano de su madre, la que le despertó el amor por el arte y el patrimonio.

El cronista ha recordado que de la Catedral partieron algunas de sus primeras investigaciones, que derivaron en su tesis doctoral sobre el urbanismo de la ciudad.

También, ha hecho un inciso sobre la coincidencia de que naciera el mismo día en que fallecía Joaquín Castellarnau, el primero que estudió las tumbas de la judería segoviana, aunque ha ironizado sobre si habrá heredado o no su sabiduría.

Ruiz Hernando ha finalizado apropiándose de las palabras que el médico humanista Andrés Laguna mandó grabar en su sepulcro: "He llegado a puerto. Adiós, esperanza y fortuna. Ya no tengo nada con vosotros. Jugad ahora con otro". No obstante, ha matizado que en su caso el puerto no es del todo final. "Sigo investigando y preocupándome por esta ciudad que amo y me duele", ha afirmado el nuevo Hijo Predilecto de Segovia.

Ruiz Hernando es también miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de mérito de la misma institución, consejero provincial de Bellas Artes en Segovia y miembro y conservador del Patronato del Alcázar. Ingresó en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce en 1977 y fue nombrado académico de mérito en 2017.

Al acto han asistido el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino; el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, y la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda.