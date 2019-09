Cs se desmarca ahora de la PL de Diversidad Sexual, opta por un texto que la mejore y garantiza el apoyo del PP

Publicado 11/09/2019 14:38:13 CET

Colectivos LGTB+, con apoyo de PSOE y Grupo Mixto salvo VOX, registran el texto consensuado la pasada legislatura también con Cs

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha decidido desmarcarse y no apoyar ahora la proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que han presentado los colectivos LGTB+ consensuada con otras formaciones, que sí apoyo la anterior legislatura pero que ahora aboga por mejorar y ha garantizado apoyo del PP para aprobar esta norma en los próximos cuatro años.

Así lo ha expresado la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Carlota Amigo, poco después de que los colectivos LGTB+ de la Comunidad registraran la proposición de ley en el Parlamento autonómico con el apoyo de PSOE y todo el Grupo Mixto salvo Vox. Los colectivos han recordado que se trata del mismo texto "consensuado" en la pasada legislatura con los grupos con representación en el Parlamento autonómico, incluido Cs, que finalmente no se pudo tramitar debido a los retrasos, "bloqueos" y la convocatoria de elecciones.

Carlota Amigo ha reconocido que su formación expresó su apoyo a este texto, pero cree que hay que mejorarlo y buscar el consenso de todas las formaciones, aunque ha asegurado que esta ley se aprobará esta legislatura y con el apoyo del PP porque tiene su compromiso.

Así, ha señalado que se iniciarán los trámites durante el primer periodo de sesiones, pero considera que antes hay que esperar a una reunión prevista de los colectivos que presentan la proposición con el PP y con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

"Tiene que salir por consenso", ha insistido Amigo, quien ha agregado que "afortunadamente gracias a que Cs gobierna en esta Comunidad esta ley va a salir en esta legislatura".

En esta línea, también ha recordado que los letrados del Congreso enmiendan la ley nacional que se presentó en la anterior legislatura y que tampoco se aprobó, por lo que considera que habría que tener en cuenta su opinión y evitar que en la Comunidad ocurra lo mismo y se presente un texto que con visos de ilegalidad, ya que como se ha puesto de manifiesto a nivel nacional "hay muchas cosas que revisar".

En esta línea, se ha expresado de forma similar a como lo ha hecho el PP, que en el marco de la comparecencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ya adelantó que a su juicio había que tener en cuenta los informes de los letrados del Congreso.

MÁS APORTACIONES

Además, Carlota Amigo ha abogado por "abrir" el texto también a la opinión de profesionales de sectores como el sanitario o la educación que puedan aportar ideas para mejorarlo. "Debemos abrirnos un poco más, también a otras asociaciones", ha justificado Carlota Amigo para no registrar con estos colectivos la ley, tras lo que ha reiterado que se impulsará el texto legislativo porque es su compromiso desde el principio.

"Que no duden que saldrá adelante la ley", ha asegurado la portavoz de Cs, quien ha pedido "tiempo" y "no tener tanta prisa" para hacer las cosas "bien" porque no quieren que se cuestione la legalidad de la ley. "Las prisas no son buenas consejeras", ha apuntado Amigo, que en varias ocasiones ha reiterado que el PP apoyará la ley, la cual cree que debería también apoyar Vox porque "estarán todos los partidos".

Finalmente, Amigo ha añadido que "no se debe hacer política con esta ley", hay que ser "serios" y hacerlo lo mejor posible, de manera consensuada.

Ciudadanos ha explicado así su postura después de la presentación de la proposición de ley por los colectivos LGTB, encabezados por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más (Fecylgtb+), quienes han acudido al registro apoyados por procuradores del Grupo Socialista, entre ellos su portavoz, Luis Tudanca, y del Grupo Mixto como Pablo Fernández y Laura Domínguez (Podemos), aunque también han expresado su apoyo 'Por Ávila' y UPL.

Tras su presentación, el presidente de la Federación, Ignacio Paredero, ha recordado que tuvieron una reunión con el líder de Cs en Castilla y León, Francisco Igea, y expresó "abiertamente" su apoyo a su ley, aunque en este momento no han querido estar en el registro.

Aunque Paredero no ha descartado que lo hagan en el futuro ha advertido de que con sus derechos "se está o no, no es opcional", y esperan que Cs apueste por su igualdad, que es lo que quieren todos.

"En su mano está, tienen esa responsabilidad, el poder conlleva también responsabilidad, siempre dicen que están a favor de nuestros derechos, es hora de que lo demuestren", ha señalado.

Paredero ha recordado que han pasado cuatro años en los que se ha negociado con los grupos parlamentarios y la Junta y se tenía un texto consensuado que no salió adelante por los bloqueos parlamentarios, retrasos y la convocatoria de elecciones.

NO ESPERAR CUATRO AÑOS MÁS

A este respecto, ha advertido de que no volverán a pasar por "el mismo trámite, los mismos retrasos y tiempos" porque sus derechos no esperan, sobre todo los de los menores transexuales, los educativos, de la sanidad de las personas, ya que las personas "sufren" y por ello ha pedido a los políticos el apoyo para que éste fuera uno de los primeros proyectos que se tramitaran.

Así, una vez que de nuevo está en trámite, esperan que todos los grupos "reflexionen" en sus tiempos y sus formas y para ello intentarán convencer a todos para que Castilla y León no sea la última comunidad en tener la igualdad de derechos.

Paredero ha recordado que en varias ocasiones han insistido para tener una reunión con el PP, con el que se verán este jueves, después de que la consejera anunciara la presentación de un texto legislativo, aunque agradecen que puedan mantener un encuentro, al igual que con la Consejería, que también ha contactado con ellos.

Aún así, ha advertido de que hay cosas que son "líneas rojas" como la sanidad de las personas transexuales, con lo que no van a negociar y a lo que más "problemas" les ha puesto el PP, tras lo que ha avisado de que no están dispuestos a que pasen los mismos tiempos, haya compromisos de aprobar y luego la "ruptura de la palabra".

En este contexto, Luis Tudanca ha destacado la "batalla" de estos colectivos para que la Comunidad sea pionera también en el reconocimiento de derechos civiles y sociales.

El portavoz socialista cree "muy significativo" que la primera proposición de ley la presenten la oposición y los colectivos, aunque "probablemente" debería ser del gobierno, tal y como se consensuó en la pasada legislatura y "el PP se echó atrás".

Por ello, cree que si todo el mundo mantiene el voto de la pasada legislatura esta ley será aprobada y los colectivos tendrán "por fin" reconocida la plenitud de sus derechos. "Yo espero, deseo, confío en que todo el mundo cumpla la palabra que dio y pronto todos orgullosos de su aprobación", ha concluido.

Por su parte, el procurador de Podemos Pablo Fernández ha apuntado la importancia de que se apruebe esta ley porque "la igualdad no puede esperar más" y considera "muy triste y penoso" que Castilla y León sea una de las pocas comunidades que no tenga un texto de este tipo. Por ello, ha hecho un llamamiento a PP y Cs para que la aprueben y no consientan que se siga discriminando y que haya personas "de primera y segunda".

Además, ha asegurado que no "concibe" que una ley presentada por los propios colectivos no tenga "desde ya" apoyo de PP y Cs y le resulta "incomprensible y esperpéntico" que quieran proponer una alternativa, de manera que no ve voluntad política y espera que la ideología y apuesten por los derechos de las personas.