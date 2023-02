Cs presenta "músculo" en Valladolid con la presentación de sus candidatos en una decena de municipios de la provincia

Cinco de ellos ya forman parte de distintos gobiernos, uno se encuentra en la oposición y cuatro se presentan por vez primera



Ciudadanos en Valladolid ha sacado "músculo" este viernes al presentar públicamente una decena de candidatos que encabezará las listas en otras tantas localidades de la provincia de cara a los comicios municipales del 28 de mayo, cinco de los cuales ya cuentan con responsabilidades de gobierno en sus respectivos municipios, otro más se encuentra en la oposición y cuatro figuran por vez primera con números uno.

La presentación ha sido escenificada en la sede del partido en Valladolid en un acto en el que ha oficiado como maestro de ceremonias el recientemente designado candidato a la Alcaldía de la capital, Pablo Vicente, con la asistencia de la presidenta regional, Gemma Villarroel, quien ha arropado de esta forma a los elegidos y les ha agradecido el hecho de "dar un paso al frente en un momento en el que no es fácil representar al partido".

El presentador, Pablo Vicente, se ha felicitado de contar con diez candidatos "excelentes que demuestran la buena salud del proyecto de Cs", buena parte de ellos con experiencia por cuanto vienen trabajando ya en distintos ayuntamientos, cinco de ellos formando parte de los equipos municipales de gobierno, como es el caso de Rafael Velasco, actual portavoz en Arroyo de la Encomienda; Carlos Cordovilla, concejal de Deportes en Zaratán; Noelia García, en Aldeamayor de San Martín; Juan Casado, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en Cigales, y Ángel Pérez, teniente de alcalde en Boecillo.

Otro de los aspirantes, Roberto Zurro trabaja desde el banquillo de la oposición en Simancas, mientras que los otros cuatro candidatos restantes, Sara Sacristán, Diego Esteban y Miguel Ángel González concurren por vez primera en los puestos de salida en Laguna de Duero, La Cistérniga y Tudela de Duero, respectivamente.

Vicente, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha mostrado esperanzado en repetir al menos los resultados de la última cita electoral y en uno de ellos, que no ha especificado, mejorarlos, convicción basada en que, como así ha apuntado, "en los pueblos se vota al candidato y Cs tiene muy buenos candidatos con muchos años en responsabilidades y gestión", al tiempo que confía en llegar al máximo número de localidades con sus candidaturas, como ha ocurrido ya con la más pequeña, Aguasal, con tan sólo 18 vecinos censados.

El candidato a la Alcaldía de Valladolid y, a su vez, coordinador provincial ha anunciado que una vez quede cerrado el resto de las listas está previsto celebrar un "gran acto" en el que Cs mostrará todo su "músculo" en la provincia.

Con respecto a su propia candidatura, Pablo Vicente, ha declinado entrar en detalle sobre su programa en el deseo de huir de "debates fáciles y populistas" como, según vaticina, realizarán tanto el PSOE como PP a la hora de centrarse en el soterramiento y la limpieza de la ciudad, de forma que prefiere seguir trabajando en una "estrategia integral" para la ciudad que presentará a mediados de marzo.

Por su parte, la presidenta autonómica de la formación naranja, Gemma Villarroel, ha instado a los candidatos a sentirse orgullosos ante la constatación de que Cs "es el único partido que no tiene corrupción en sus filas, que jamás que incluiría redes clientelares en las instituciones, que no enchufa a amigos y familiares, un partido al que no se le pasa favorecer a empresa alguna en beneficio propio y, en definitiva, el único que puede decir la verdad a los ciudadanos".