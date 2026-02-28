Cs propone un 'Despacho Abierto' de 300 horas anuales para acercar el procurador a los vecinos de Valladolid

La candidata de Ciudadanos a las Cortes por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga - CIUDADANOS

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos propone la creación de un 'Despacho Abierto' que obligará a sus procuradores a mantener un mínimo de 300 horas anuales de atención directa a los ciudadanos, con presencia itinerante en distintos municipios de la provincia de Valladolid y con una agenda pública accesible para todos.

La candidata a las Cortes por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha explicado en declaraciones a los medios este sábado en la Plaza Colón que "en campaña todos los políticos están a pie de calle, pero cuando cogen el acta, nadie sabe dónde está su procurador".

En este sentido, ha señalado que Ciudadanos quiere romper con esa dinámica y garantizar una relación "directa, constante y transparente" con los vecinos.

La medida contempla tres ejes fundamentales con un mínimo de 300 horas anuales de despacho abierto presencial, una ruta planificada por toda la provincia, la publicación de una agenda pública que permita conocer la actividad y disponibilidad del procurador.

"No es posible que tú sepas dónde está tu médico de cabecera o tu policía y no sepas dónde está tu procurador, que además cuesta mucho dinero a los ciudadanos", ha subrayado Trápaga, al tiempo que ha asegurado que si obtiene representación, pondrá en marcha esta iniciativa "desde el minuto uno" y ha lanzado el reto al resto de formaciones políticas para que adopten el mismo compromiso.

Todo ello en la medida en que la política "tiene que volver a la calle, a escuchar y a dar la cara, no solo en campaña", ha sostenido, para después señalar que con esta propuesta refuerza su apuesta por una política "útil, cercana y basada en la rendición de cuentas".